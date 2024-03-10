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社會 社會焦點 保障人權

另一視角片！砂石車「高速追上側翻」　休旅車淪鐵餅母子傷勢曝

記者游瓊華、許權毅、莊智勝／台中報導

台中市北屯區東山路今(10日)上午9時許發生嚴重車禍，一輛滿載肥料的砂石車過彎時疑似車速過快失控，當場側翻壓毀一旁的休旅車，導致車內母子(43歲、19歲)受到重傷， 其中媽媽廖女一度沒有呼吸心跳，目前2人仍在搶救中。

鄰近監視器拍下砂石車翻覆瞬間，當時該輛43歲的廖女開著白色休旅車載著19歲兒子外出，行經該路段彎道時，後側砂石車突然高速追上、且重心不穩側翻，當場將休旅車壓成鐵餅，整輛車嚴重爛毀變形、面目全非。

▲▼台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」。（圖／民眾提供）

▲鄰近監視器拍下砂石車翻覆恐怖過程。（圖／民眾提供）

救護人員到場時，廖女與兒子吳男雙雙受困，緊急將2人救出時，廖女已經沒有生命跡象，吳男傷勢也相當嚴重、意識模糊，經送往慈濟醫院搶救後，廖女雖然恢復呼吸心跳，但內臟有多處出血，經開刀治療後送往加護病房；吳男則是腦部出血、頭部骨折，開刀手術後同樣送加護病房觀察。

家屬透露，19歲的吳男相當孝順，為減輕家庭負擔決定報考警專，今一早原本要自己騎車去補習班上課，但媽媽擔心他騎車危險，因此開車載兒子出門，未料母子倆卻一同遇劫。

警方調查，肇事駕駛蘇男(59歲)過去曾有過酒駕紀錄，但此次酒測值為零。蘇男供稱，今早載運肥料，行經事故路段時過彎不慎重心不穩才導致翻覆肇禍；蘇男筆錄時表示，當下車速沒有很快，也有嘗試踩煞車，但仍無法穩住重心。詳細肇事原因為何，尚待警方進一步調查釐清。

▼休旅車遭壓後嚴重爛毀變形，幾乎面目全非。（圖／記者許權毅攝）

▲▼ 台中砂石車壓毀轎車。（圖／記者許權毅攝）

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