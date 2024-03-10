破壞自助式投幣機偷零錢　屏東大盜加水站犯案被活逮

▲屏東警分局逮獲涉案竊盜的陳姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局轄區自今年2月份起，受理多起娃娃機店、洗衣店、加水站等無人商店兌幣機遭破壞竊取零錢案件，經調閱案發地點現場周遭監視器，逐一過濾可疑人士，鎖定陳姓男子涉案，今(10)日凌晨趁他在作案時逮獲，帶回偵辦，發現他涉及多鄉鎮類似竊案，依竊盜罪嫌將他送辦，建議檢察官向法院聲請羈押，擴大偵辦。

屏東警分局轄內發生多起娃娃機、自助洗衣機竊案，調閱監視器清查，鎖定陳姓男子涉案，全力追查；今（10）日凌晨2時30許，在屏東市一處加水站再度下手行竊，警方接獲民眾通報發現可疑人士行跡詭異，立即調派線上警網前往瞭解，當場查獲正下手行竊之陳嫌，帶回追查。

警方初步追查，發現陳嫌除涉及屏東市、內埔鄉、潮州鎮，犯案足跡更到林邊鄉及枋寮鄉等多起自助式洗衣店、娃娃機竊案外，也涉及多起汽機車竊案，警方正持續擴大清查其他受害民眾，全案依竊盜罪移送屏東地檢署偵辦，並將建請檢察官向法院聲請羈押。

屏東警分局強調，對於任何不法行為，絕對全力緝查到底，有心人士切勿以身試法，另呼籲民眾如發現可疑人事物，請立即撥打110報案，通知警方到場處理。