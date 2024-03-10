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大陸 大陸焦點 特派現場

村民嚇呆「一次來4隻！」　吉林東北虎闖民宅嬉戲打鬧　

▲▼ 東北虎、金錢豹 。（圖／翻攝 搜狐）

▲ 野生東北虎在居民庭院嬉鬧。（圖／翻攝 搜狐）

記者任以芳／綜合報導

大陸近年頻繁出現野生東北虎入侵事件，還好這次有驚無險。近期吉林延邊一處小村莊出現多隻東北虎，大搖大擺躺在居民庭院玩耍，大老虎和小老虎打鬧，居民看到雖然害怕，但也說很少見到4隻老虎。

綜合陸媒報導，事件發生於8日，吉林省延邊朝鮮族自治州琿春市一村莊附近，當天5點多，居民發現四隻老虎下山活動。

根據監控畫面顯示，一隻大老虎來到院內直接躺下，隨後是一隻小老虎，在17時47分左右，大老虎在另一旁小道上躺著時，從邊上又下來三隻老虎。

村民蔣女士稱，剛開始是一個大的老虎在院子躺著，一會又過來一個小的，還跟大的老虎打鬧，最後走的時候又下來三隻，一共四隻老虎，以前監控也有拍到過老虎，但一次性數量這麼多的，還是第一次。

▲▼ 東北虎、金錢豹 。（圖／翻攝 搜狐）

▲ 大陸四川這隻吃到發胖的金錢豹紅了。（圖／翻攝 搜狐）

另外，四川攀枝花公園動物園內的一隻豹子也走紅網路，胖得像海報，身上金錢紋路都被撐開，模樣超級呆萌可愛。

據大陸網友釋出影片顯示，動物園中的的金錢豹，坐在場館內曬太陽，身形明顯「發福」，外形和動畫片《動物方城市》中愛吃甜甜圈的「豹警官」，不少網友留言稱，「動物園伙食真的太好了」「證明園方沒虐待豹子，放心了。」

動物園工作人員也指出，金錢豹於2010年入園，現在已經16歲，相當於人類的70歲，平時運動量小，毛皮變得鬆弛顯胖。

工作人員還表示，目前場館內有兩隻金錢豹，每天吃牛肉搭配雞肉或者兔肉，每年還有專人為牠定期體檢，身體狀況正常，跟圓方感情也很好。

目前，動物園幫助金錢豹「減肥」的方案，計劃從餵養、改善環境及增加運動方面幫助它們「瘦身」。

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