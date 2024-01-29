西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊





▲監視器拍到，西伯利亞虎闖進民眾院子。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局在東北部西伯利亞虎棲息地進行復育工作，然而當地卻傳出多起西伯利亞虎闖進村莊屠殺動物與人類事件，造成至少2人死亡、多人受傷，引發民眾對於自身人身安全的擔憂。

國外媒體報導，西伯利亞虎近年來在當地保育政策下數量大幅增加，卻因此對民眾造成人身安全威脅。民宅監視器畫面拍到，一隻西伯利亞虎22日闖入村莊後，突然在黑暗中殘忍咬死寵物犬的畫面。

▲監視器拍到，西伯利亞虎在村莊內殺死寵物犬。（圖／翻攝自Telegram）

俄羅斯東部伯力(Khabarovsk)去年12月也傳出，一名叫做維克多(Viktor S)的男子因為寵物犬疑似被西伯利亞虎咬死，他追蹤足跡到森林中，為了救狗也慘遭西伯利亞虎殺害，當局發現他的屍體時，狗的遺骸也在附近。另外還有一名失蹤男子的遺體在森林中被發現，有遭到老虎攻擊的跡象。

當地去年2月還傳出另外一起攻擊事件，身為漁夫的19歲少年謝爾蓋(Sergey Kyalundzyuga)在小屋內釣魚時，一隻西伯利亞虎突然用頭撞破窗戶，闖進屋內對他進行攻擊，導致他大量失血，最後幸運活了下來。

《莫斯科時報》報導，由於西伯利亞虎數量大增，導致居民被攻擊事件頻傳，光是2023年一年內伯力地區就發生多達300起西伯利亞虎攻擊事件， 致力於拯救西伯利亞虎的組織則發表聲明回應，他們向死者的親友表達最誠摯的哀悼。