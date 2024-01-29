　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊。（圖／翻攝自Telegram）

▲監視器拍到，西伯利亞虎闖進民眾院子。（圖／翻攝自Telegram）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯當局在東北部西伯利亞虎棲息地進行復育工作，然而當地卻傳出多起西伯利亞虎闖進村莊屠殺動物與人類事件，造成至少2人死亡、多人受傷，引發民眾對於自身人身安全的擔憂。

國外媒體報導，西伯利亞虎近年來在當地保育政策下數量大幅增加，卻因此對民眾造成人身安全威脅。民宅監視器畫面拍到，一隻西伯利亞虎22日闖入村莊後，突然在黑暗中殘忍咬死寵物犬的畫面。

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊。（圖／翻攝自Telegram）

▲監視器拍到，西伯利亞虎在村莊內殺死寵物犬。（圖／翻攝自Telegram）

俄羅斯東部伯力(Khabarovsk)去年12月也傳出，一名叫做維克多(Viktor S)的男子因為寵物犬疑似被西伯利亞虎咬死，他追蹤足跡到森林中，為了救狗也慘遭西伯利亞虎殺害，當局發現他的屍體時，狗的遺骸也在附近。另外還有一名失蹤男子的遺體在森林中被發現，有遭到老虎攻擊的跡象。

當地去年2月還傳出另外一起攻擊事件，身為漁夫的19歲少年謝爾蓋(Sergey Kyalundzyuga)在小屋內釣魚時，一隻西伯利亞虎突然用頭撞破窗戶，闖進屋內對他進行攻擊，導致他大量失血，最後幸運活了下來。

《莫斯科時報》報導，由於西伯利亞虎數量大增，導致居民被攻擊事件頻傳，光是2023年一年內伯力地區就發生多達300起西伯利亞虎攻擊事件， 致力於拯救西伯利亞虎的組織則發表聲明回應，他們向死者的親友表達最誠摯的哀悼。

ET快訊
台灣一夜連6震　卡森斯：真的快把我嚇死
限時搶！　全家「大杯咖啡、霜淇淋買1送1」
太常曬陽光　她左眼出現「台灣島」
獨／從沒看過醫生！國光司機猝死　家屬：健檢都很正常
國光司機勇救21名乘客後身亡！同居人「感到驕傲」忍悲喊：很盡
整條主動脈嚴重剝離！　男突冒3症狀險死
快訊／Toyz反毒勸募目標1億　喊話超哥「一起知錯必改」
50嵐「隱藏點法」超佛！　佩佩結帳嚇壞：現在才知道
金曲樂團男女主唱「舉辦絕美婚禮」　賓客感動哭

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

一離開家門就鎖定！變態男街上強拉11歲女童上車　綁架畫面曝光

男大生酒醉誤闖民宅　女屋主嚇壞「當場把人射殺」求救電話曝光

公園觀光挖到7.46克拉鑽石「史上第8大」　男嗨爆：要送給未婚妻

客機傳出「大量嗡嗡聲」　乘客往窗外看嚇：整架飛機被蜜蜂包圍

想和17歲親生女兒交往　變態男「情書被老母發現」惱羞開槍殺人

郵輪度假發現中「3千萬元大獎」　男想領獎崩潰：要下船才能領

日本月球探測器SLIM重啟運作　開始觀測月表岩石

曼谷八年級生殺了同校生　刀刺頸腹部！遇襲學生爆血倒地亡

與地球擦肩而過！5顆小行星「最接近時間點」曝　體積相當於體育場

美航又出事！滑行1小時後「硬著陸」夏威夷　機上6人受傷

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

吳宗憲上《夜夜秀》要賀瓏道歉　重提「憂鬱症不知足」：被誤解

大陸妹子露小蠻腰跳《科目三》　被鏡子出賣「真實身材」大翻車

全新捧花活動超刺激　網友：婚禮也要這樣玩

大谷翔平帥氣現身領獎　MVP致詞秀流利英文！

Toyz坦言沒出事「還是那樣」　不在意三審結果：想回饋給我舞台的台灣

日本月球探測器SLIM重啟運作　開始觀測月表岩石

曼谷八年級生殺了同校生　刀刺頸腹部！遇襲學生爆血倒地亡

與地球擦肩而過！5顆小行星「最接近時間點」曝　體積相當於體育場

美航又出事！滑行1小時後「硬著陸」夏威夷　機上6人受傷

《玩具總動員》靈感來自這家店！經營86年將歇業　馬斯克也震驚

英國擬禁售一次性電子煙　11至15歲未成年人9%都在抽

伊朗火速切割！　否認涉入美軍基地3死34傷遇襲事件

西伯利亞虎復育計畫反噬！闖進人類村莊大屠殺　1年300起攻擊

低成本AV片更好賺！大馬女大生「為錢下海」　男友嫖客啪啪也入鏡

星巴克擊斃仇家！日黑幫「連換2次車」逃往關西　警通緝2周未能逮捕

秀智、李聖經都在剪的日系公主切　2024春夏髮型4大趨勢照著剪就潮

撞擊瞬間畫面曝！國3休旅車突左偏　緩撞車衝破護欄墜橋釀1死

《鐵拳8》總監、製作人分享秘辛：盼讓更多玩家體驗格鬥遊戲魅力

勞動部：75％勞工滿意整體工作　年增1.2個百分點

猴硐貓村旁透天厝起火！2層樓鐵皮屋全面燃燒　屋主慌忙逃出

竹市警察局卸新任分局長聯合交接　局長勉勵共護城市治安

嘉義縣消防局攜手工研院　簽訂MOU合作提升化災能力

王ADEN入伍剃光頭實境秀！高爾宣下手過重變「高速公路」

網路買寵物險改版！富邦產調高保費　醫療補償比例衝80%

「表弟」卡森斯差點被凌晨地震嚇死！　喊話不會忘記台灣

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

國際熱門新聞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

少年轉機報平安　回國電信帳單竟飆21萬

低成本AV片太好賺　大馬女大生「為錢下海」

逃亡49年！日本通緝犯桐島聰　癌末病死

鋼琴家又出招　新貼紙回敬中國遊客

名畫「蒙娜麗莎」遭攻擊　2女潑灑不明液體

情侶揪3P突分手　她在床上全裸尬爆

加薩戰爭爆發以來首傳美軍喪生　拜登矢言反擊

男吃黑布丁四肢全紫　多重器官衰竭慘死

她生孩子躺醫院　丈夫當晚和閨蜜肉體交纏

男遭殺害難辨認　警用AI「讓他復活」破案

菲修憲爭議　馬可仕、杜特蒂家族裂痕加深

日本飛機衝出跑道　畫面曝光

壯陽藥藥效太強！他「下體快爆炸」嚇哭女員工

更多熱門

相關新聞

裴洛西：訴求加薩停火抗議恐與俄有關　促FBI調查

裴洛西：訴求加薩停火抗議恐與俄有關　促FBI調查

前美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，她認為在美國訴求加薩停火的若干抗議活動可能與俄羅斯有關聯，聯邦調查局應該針對它們的資金展開調查。

貪污12億！烏採購武器爆貪腐　多名高官涉案

貪污12億！烏採購武器爆貪腐　多名高官涉案

反攻效果差　華郵：美援烏方針改為守住戰線

反攻效果差　華郵：美援烏方針改為守住戰線

俄公布74死墜機現場　烏：僅5具屍體送太平間

俄公布74死墜機現場　烏：僅5具屍體送太平間

俄拳手「為了救貓」從10樓摔下來

俄拳手「為了救貓」從10樓摔下來

關鍵字：

西伯利亞虎東北虎俄羅斯Khabarovsk

讀者迴響

熱門新聞

快訊／全聯、家樂福怒告！　網紅緊急刪文了

一夜連6震國家警報響　最大規模5.2撼全台、震度4級

月薪7萬5「無聊工時長」　年終4.3個月！全場羨煞

人妻「下體抹毒」！色誘丈夫用嘴企圖毒死尪

福原愛「首場直播帶貨」數字太慘烈！路人緣用完

月薪超過12萬！工程師男友卻提分手

LULU心疼曝排練狀況！聲援偉晉「不可能騷擾」

網紅惹怒全聯、家樂福「內幕被挖出」！他曝：整個血賺

網紅吃一口食品放回架上　業者提告：不和解

即／國3緩撞車被撞墜落平面道路　1命危1傷

別急著減肥！4星座、4生肖越胖財運越好

網傳超哥「打人後派出所泡茶」！　大安分局回應了

蕾菈半年瘦12公斤！沒戒酒和油炸物「體脂33.9→25.2」

持久寒流掰！今回溫明飆近30℃　下波變天時間曝

小女友拒嘿咻　男大生爆氣逼她做3次

更多

最夯影音

更多
Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣

Toyz向超哥下戰帖嗆敢打拳賽？　駁劇本陰謀論：誰會為流量這樣
Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

Super Junior被虧是大叔：太不像話！　催粉絲排字「快點」揪續攤鼎王XD

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

33米「巨型大柱」夜行畫面曝　吊車界狂人：護國神山的！

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

偉晉口誤遭LE SSERAFIM粉絲出征！　火速道歉還原始末：希望大家相信我

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

獨／ Toyz 坦言若沒出事「還是吊兒郎當」　「是台灣給我舞台」扎根14年想拿國籍

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面