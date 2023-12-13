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社會 社會焦點 保障人權

涉金錢豹擄人虐殺1死1重傷！　男逃亡1年...方向燈太早滅被逮

記者許權毅／台中報導

知名金錢豹系列酒店「天上人間」2020年發生一起虐殺案，2名廖男被5名惡煞擄走，帶至南投一間平房虐待毆打，造成1死1重傷慘劇。時隔多年，5煞之一的陳姓共犯被依傷害判3年8月，卻未到案服刑，11月27日騎車行經台中市北屯區，因為轉彎時太早滅掉方向燈，警方上前提醒，意外發現他是通緝犯，將他逮捕歸案。

▲陳男被逮當時，配合警方逮捕上銬，過程中還苦笑喊「來去坐苦窯了」。（圖／記者許權毅翻攝）

本站先前報導，「方向燈太早滅掉...通緝犯意外落網！認命嘆：要去坐苦窯了」，台中一名33歲陳男騎乘機車行經北屯區，右轉時未等待完成，變把方向燈給熄滅，聽見員警要查身分證時，陳男突然情緒緊張，最後才坦承是傷害案件通緝犯。

▲▼當年台中5煞趁著2名廖男走出金錢豹，把人擄走虐待，1死1重傷。（圖／ETtoday資料照）

經警方證實，確認該名陳男就是2020年，犯下金錢豹「天上人間」擄人虐殺案的共犯之一。回顧該案，2020年9月，2名廖姓男子到台中市金錢豹系列酒店「天上人間」消費，才剛走出酒店，旋即遭到該案5人押走虐待。

▲5煞在犯案後，主動向警方投案，主嫌黃宏瑜判5年6月，其餘共犯判3年8月。（圖／ETtoday資料照）

當年5煞為首的黃宏瑜，懷疑綽號「仔仔」和「主任」2名廖男，侵占設立詐團機房的400萬的黑錢，憤而找來4名朋友堵人，強押上車後，帶至南投水里一處民宅，活活打死「主任」，「仔仔」被打到重傷，丟包台中榮總。

判決書指出，5名犯嫌手法殘忍，「主任」被拳腳、棍棒、捆束熱熔膠條等毆打31小時，並以三秒膠黏貼頭皮、剪刀不規則剪除頭髮等方式凌虐，即使親友湊來400萬元，也沒讓黃男等人停手。「仔仔」也被拘禁達41小時，四肢有蹠骨等多處閉鎖性骨折、身體多處瘀傷、肝腎功能受損等傷害。

時隔3年，該案共犯之一的陳男被依傷害罪判處3年8月，未到案服刑。恰巧被心細員警上前攔查，意外落網歸案。

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