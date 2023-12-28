陸境內首次！8歲東北豹遭東北虎雪地「獵殺」　身上多處被啃食

▲東北豹殘骸被發現。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸東北豹國家公園琿春片區近日發現一具東北豹殘骸，疑似遭到啃食，後判定確認是一起罕見的東北虎「獵殺」東北豹事件。

綜合陸媒報導，東北豹是大陸東北森林食物鏈頂端的捕食者，有著強大的騰跳、奔跑乃至攀爬能力，高超的捕獵技能。然而，近日一頭東北豹屍體在雪地中被發現，其頭部、腹部和臀部均發現多處被啃食痕跡，現場一片狼籍。

▲拖行痕跡。（圖／翻攝自人民日報）

獵殺啃食如此強大的森林猛獸，唯一能夠做到的野生動物幾乎只有東北虎。東北虎豹國家公園琿春分局副局長於洪洵介紹，他們到現場後，沿著拖拽痕跡，一路發現另一種貓科動物的腳印，在向南160公尺左右有明顯的打鬥痕跡，應該這裡才是「案發」第一現場。

公安確認，這頭東北豹被獵殺啃食也就發生在幾小時前，屍體還沒有僵硬。調查結果顯示，通過現場腳印測量、打鬥痕跡和捕食習性等判定，東北豹是被一隻成年雄性東北虎撲殺啃食的。

▲腳印。（圖／翻攝自人民日報）

通過花紋比對，該東北豹屬東北虎豹國家公園在編豹群，編號為73號。大陸國家林草局東北虎豹監測與研究中心副主任馮利民表示，「這是一隻約8歲的雄豹，正值壯年，它成年後擴散到此區域建立了自己的領地，屬於該區域內首批『原住民』，是東北豹種群重回中國境內的第三代，已繁殖多胎幼崽。」

至於「犯案」的東北虎，相關單位仍在做現場毛髮DNA篩查和虎印分析，進一步作出身分確認。

研究表明，東北虎、東北豹體重差異巨大，體量上的客觀差距致使正常情況下東北豹無法與東北虎抗衡。但是長期自然進化過程中，東北豹學會了在東北虎領地內生存的技巧，從而實現和東北虎共存。

東北虎豹國家公園管理局副局長陳陽表示，這次東北虎獵殺東北豹事件是中國境內首次發現的虎捕獵豹事件，是一個罕見的自然現象，不過在世界範圍內曾經多次發生，在印度就時有發生，「這對於我們的東北虎豹保護研究以及未來國家公園的保護管理，也提供了非常好的一個觀察的機會。」

據悉，在世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄中，東北豹被列為受威脅程度極高的極危物種，全球種群僅200隻左右。