翻覆害母子重傷！砂石車駕駛出院喊冤「沒開很快」：煞不住

▲台中砂石車過彎失控翻覆壓毀休旅車，肇事駕駛出院前往分局製作筆錄。（圖／民眾提供）



記者游瓊華、許權毅、黃資真／台中報導

台中一名59歲蘇姓男子今(10)日上午駕駛砂石車載運肥料，過彎時重心不穩翻覆，壓爛外線的休旅車，導致車內43歲廖女、19歲吳姓兒子重傷，仍在搶救中，下午2時許蘇男從醫院離開，準備前往警局做筆錄時，他表示當下沒有開很快，也有踩煞車，仍抓不住重心翻覆。

蘇男因翻車受有擦挫傷，送往慈濟醫院治療後，稍早已經出院，準備搭乘警車至交通分隊製作筆錄，面對媒體詢問，他強調當時開的慢，時速大概40、50公里，且車上載的肥料約30幾公噸，並沒有超載問題，也有踩煞車試圖控制，但還是抓不住重心翻車，下車後才發現自己壓到休旅車。

▲休旅車遭大車壓頂，整輛嚴重變形。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

本案發生在上午9時16分，蘇男沿東山路往市區方向行駛，在內線過彎時向右翻覆，當場從右前方休旅車車頂壓下，導致休旅車嚴重變形，車內43歲廖女、19歲吳姓兒子雙雙受困，警消獲報到場緊急將2人救出，惟廖女已無生命跡象，吳男也重傷意識模糊，目前2人仍在慈濟醫院搶救中。另蘇男曾有過酒駕紀錄，但此次酒測值為0，詳細肇事原因仍有待警方調查釐清。

據母子家屬透露，吳男為了減輕家中經濟負擔，決定報考警專，今早原本要騎車去補習班上課，但媽媽擔心他騎車危險，決定開車載他去，沒想到卻遇上嚴重車禍。