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提升救災效能！基隆消防繩索操作訓練　挑戰高難度繩索技巧

▲基隆消防繩索操作訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆消防局參訓人員在中山分隊車庫進行操作演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應現今多變的災害環境，基隆市政府消防局3月4日至6日連續三天，在中山消防分隊，辦理繩索操作訓練，以提升消防人員在各種複雜地形下的應變能力。這次參加訓練的人員，為來自各分隊對於繩索操作訓練有興趣的同仁共16名同仁參加，共同挑戰高難度的繩索操作技巧。

消防局表示，課程內容包含有繩索規範介紹、技術背景說明、繩索認知、各式繩結簡介、個人保護裝備介紹與選擇、繩索行進技巧、固定點架設、滑輪拖拉系統及下放系統等重點內容。

▲基隆消防繩索操作訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲授課教官蔡瑞芳講解繩索固定技巧。

授課教官由經驗豐富的小隊長蔡瑞芳、隊員梁晏慈、虞致嘉、林俊益與義消余文祥擔任，授課教官也是消防局繩索隊成員，曾參加過消防署繩索救援訓練經驗。訓練期間，授課教官確保學員在學習的同時能夠妥善掌握技巧並注重安全。

在訓練過程中，教官強調，安全確保工作是操作繩索的首要任務，甚至要做到多重確保以保障自己的救災安全。並鼓勵同仁在平時就要加強各式繩結的熟練度，在救災情境時才可以熟能生巧！

繩索是消防救災工作的基礎之一，透過平時的操作訓練，可以讓同仁增加操作信心和熟練度，在訓練的同時也會加強繩索的保養維護，延長使用壽命，更可增加救災安全。

▲基隆消防繩索操作訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲繩索上升於垂降可以應用在許多災害現場。

▲基隆消防繩索操作訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲繩索操作必須重視每個安全環節。

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