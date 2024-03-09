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大清早公園內「露下體把玩」女學生報警　無聊男下場曝

▲桃園市王姓男子去年9月間一早在中壢區某公園見四下無人，公然掏出生殖器上下套弄，路過女學生發現後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲桃園市王姓男子去年9月間一早在中壢區某公園見四下無人，公然掏出生殖器上下套弄，路過女學生發現後報警處理。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市王姓男子去年9月間在中壢區某公園，見四下無人之際，竟忘我掏出生殖器，剛好一名女學生路過發現後嚇得花容失色，悄悄打電話報警，中壢警方到場後將王男送辦；桃園地院審理時，王男坦承犯行不諱，法官審結依公然猥褻罪判處拘役30天，可易科罰金，還可上訴。

檢警調查，36歲的王姓男子於去年9月19日清晨7時25分許，獨自在中壢區某公園閒逛，見四下無人竟起淫念，竟顧自掏出生殖器，正當忘我之際，正好一名女學生經過，發現王男竟公然露出生殖器嚇了一跳，立即打電話報警處理，中壢警方據報趕到現場發現王男在公園內公然猥褻，立即帶回偵訊移送桃檢偵辦；檢方複訊後依妨害風化罪嫌向法院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，王男坦承犯行不諱，法官審酌被告王男為滿足一己私慾，竟於供大眾休閒遊憩、不特定人得共見共聞公園內，公然為猥褻行為，破壞社會秩序及善良風俗；念其於犯後坦承所犯，並無前科紀錄且態度尚可，審結依公然猥褻罪，處拘役30日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

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