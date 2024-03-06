車停家門口被A到　調閱監視器一看...竟是警車肇事還落跑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某社區住戶向警方報案指稱，3月3日上午發現停放住家門口愛車右後保險桿遭不明車輛撞擊，由於沒有目擊者，因此請求警方調閱路口監視器，赫然發現肇事車輛竟是警車肇事，而且還逃逸。八德警方表示，經查是交通分隊員凌晨到附近處理車禍案件，因下雨且視線模糊，員警倒車時不慎擦撞後方車輛，當時因急著處理車禍隨即離去，員警坦承疏失亦表示歉意，警方將依道路交通管理處罰條例對員警開單告發並究責。

▲桃園市八德區某社區住戶愛車停放家門口，隔天發現遭不明車輛撞擊，後保桿有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區某社區住戶愛車停放家門口，翌日發現遭不明車輛撞擊，肇事警車有明顯撞擊痕跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據指稱，八德區某住戶於3日上午欲開車出門，結果發現停放住家門口愛車右後保險桿有明顯撞擊痕跡，現場並無目擊者，住戶氣憤不已向八德警方報案處理，並希望調閱監視器查出肇事車輛，八德警方依法調閱監視器，赫然發現肇事車輛竟是自家人。

▲桃園市八德區某社區住戶愛車停放家門口，翌日發現遭不明車輛撞擊，警方調閱監視器畫面查出是自家警車肇事。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，經查是交通分隊警員當天凌晨接獲通報，前往附近處理一起車禍案件時，疑因倒車時不慎擦撞路旁停放轎車，因當時正值凌晨且下雨視線模糊，警員查覺倒車撞到車輛時有下車察看，但未發察覺異狀，隨即駕車離去處理車禍案。

肇事員警坦承疏失，並向車主表達歉意，已連繫保險公司辦理理賠；八德警方調查後已依道路交通管理處罰條例第62條第1項，對警員製單告發並追究相關責任。