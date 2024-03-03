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社會 社會焦點 保障人權

宣導值班勿看劇、打手遊！檢討基層警惹議　警政署回應了

▲▼ 基隆八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆八堵分駐所門前已設置臨時性水泥防撞石墩。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

基隆八堵分駐所一名年僅24歲的員警蘇昱鴻2月29日深夜值班時竟遭貨車猛撞殉職，離譜案情引起全台輿論譁然，不少民眾紛紛要求重視警察人身安全；未料案件爆發後，臉書粉專「靠北police」卻出現一張截圖，疑似是分局指令，要求值班員警提高警覺，「勿看劇、打手遊」，檢討基層員警引爆反彈聲浪。對此，警政署則表示，將會規畫安全防護設施，並持續廣納員警意見。

臉書粉專「靠北police」昨（2）日上午出現一張截圖，只見有人傳訊息到群組、標註所有人，「重要事項：鑒於基隆案例，值班人員值班時應提高警覺、注意門口及進出人員」，也轉達分局長口諭，「值班人員勿有手機『看劇、打手遊』之情形」，如果被督察組發現，嚴懲處分不貸。訊息最後還提醒，各所的值班台影像都有連線勤務中心，督察組會納入監看督導。

訊息曝光後後引爆反彈聲浪，投稿者直接開酸，「每次出事一定第一個檢討基層員警，真的是很窩心餒！」並表示，該案貨車高速衝進分駐所，能夠反應的時間不到1秒，況且分駐所前也未設有任何防護措施，「是要怎麼防？」無奈感嘆「不知道何時才會檢討制度，千錯萬錯都是別人的錯。」此外，也有其他網友貼出派出所值班台遭撞壞照片怒嗆「警政署還在睡是不是？已經第三起衝撞派出所大門的案件了，到現在還完全沒作為耶！」

對此，警政署表示，日前已經要求各警察機關盤點駐地狀況，並針對周邊道路、建築物腹地等空間設計，規劃因地制宜的安全防護措施，已有參照國外阻材設施，如防撞護欄、阻車柱等器材，提升駐地安全，未來也會持續廣納員警意見。警政署指出，部分機關以督導方式要求員警落實執勤紀律、提高勤務警覺，造成員警誤解，將責請各單位多與員警溝通，以宣導代替督導，關心員警執勤情況及慰勉辛勞。

▼34歲的簡嫌駕駛貨車衝撞八堵分駐所，導致員警蘇昱鴻不幸殉職。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼貨車撞擊基隆市警第三分局八堵分駐所畫面。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆八堵分駐所遭蓄意衝撞，警1死1傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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