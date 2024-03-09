奶粉罐裝毒「航空包裹送台灣」　海關破5千萬海洛因...3人被逮

▲財政部關務署台北關去年10月間在航空物流區快遞包裹查出一批貨物有異，查出是奶粉裝夾藏海洛因，檢警循線查獲3人到案。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

財政部關務署台北關人員去年10月間，在桃園國際機場物流區發現一批包裹有異狀，開箱後查出有18罐奶粉夾藏第一級賭品海洛因，同時發現另一批包裹也有類似狀況，總計查出淨重14378.74公克、純質淨重9798.33公克，黑市價格粗估近5000餘萬元，航警局報請桃園地檢署指揮偵辦，警方循線在台中市查獲楊姓、王姓與施姓3名男子到案；檢方調查後依運輸第一級毒品及懲治走私條例將3人提起公訴。

檢警調查，44歲的王姓男子於去年10月間向泰國購得第一級毒品海洛因，淨重7207.42公克、純質淨重4905.88公克，由賣家將毒品分裝至奶粉罐共計18罐，同案45歲楊姓男子則提供台灣「廖森榮」假名為收件人，王男提供手機門號由泰國賣家以航空包裹委由不知情國際物流公司運輸至台灣，再由台灣某物流公司負責運至買家。

去年10月23日，這批包裹運送至桃園機場物流區海關，海觀查緝人員透過X光機查出這批包裹有異，開箱後查出奶粉罐夾藏海洛因，經電子秤重後為淨重7171.32公克、純質淨重4892.45公克，此外，另一批包裹與此包裹類似，經開箱後亦為夾藏海洛因，淨重7207.42公克、純質淨重4905.88公克，總計純質淨重為9798.33公克，航警局報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。

桃檢指揮航警局人員循線在台中市大甲區某超商前持拘票拘捕王男與開車的46歲施姓男子到案，再循線查獲楊男到案，檢方複訊時，楊男與王男坦承犯行不諱，同案施男則辯稱開車載楊男前往領取包裹，而同案王男則不願前往，因此懷疑該包裹可能有問題等語；檢方認為3人犯行明確，偵結依毒品危害防制條例之運輸第一級毒品及懲治走私條例之私運管制物品等罪嫌將3人起訴。