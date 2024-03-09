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桃園「好孕專車」首日上路千人申請　超強媽上午生產立馬遞件

▲桃園市「好孕專車」昨天正式上路。（圖／市府婦幼局提供）

▲桃園市「好孕專車」昨天正式上路。（圖／市府婦幼局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園「好孕專車」於昨（8）日上路，首日上路就有逾千人提出申請，其中包括一名上午10時許才剛生下一名男寶寶的媽媽，立馬上線申請搭乘專車使用的「一生好運卡」，婦幼局同仁都被媽媽熱情感動。桃園市政府婦幼發展局指出，首日提出申請者提出申請且審核通過的孕婦或產婦，最快3月18日可到區公所領取，若選擇郵寄，婦幼局會在3月18日寄出，審核通過及「一生好運卡」寄送都會透過手機簡訊通知，請申請者留意。

▲桃園市「好孕專車」昨天正式上路，市長張善政與婦幼發展局人員籲請符合資格者踴躍提出申請。（圖／市府婦幼局提供）

▲桃園市「好孕專車」與「一生好運卡」昨天正式上路，市長張善政與婦幼發展局人員籲請符合資格者踴躍提出申請。（圖／市府婦幼局提供）

桃園市長張善政上任迄今，致力將桃園市打造成婦幼友善城市，營造優質友善生養環境，包括推出！多一胎加一萬」生育津貼、凍卵營養金補助、全台首創的產後憂鬱心理諮商等政策均先後兌現落實，今年初成立全台首創婦幼發展局，隨即推出SMA脊髓肌肉萎縮症納入篩檢補助、擴大定點臨托據點等措施，昨天剛上路的「一生好運卡」提供赴醫院檢查交通補助，更被視為孕婦與產婦的「神隊友」。

婦幼發展局局長杜慈容表示，「一生好運卡」特別選在婦女節當天開放申請，一整天有超過上千人遞件申請，負責同仁同步啟動資格審核程序。搶到頭香的是來自八德區84年次的孕媽咪，於3/8上午9點3分完成申請，其預產期是5月底，拿到好運卡後將可在約2個月的孕期內搭乘好孕專車到醫院產檢。

杜慈容提醒，首日申請過程中，還有一名申請者上午10時11分才剛產下一名男寶寶，立即上線申請搭乘好孕專車的「一生好運卡」，負責同仁都對這位媽媽熱情行動感動，也證明這項政策確實受到市民重視。

▲桃園市府推出的「一生好運卡」昨天上路，符合資格者請踴躍申請。（圖／市府婦幼局提供）

▲桃園市府推出的「一生好運卡」昨天上路，符合資格者請踴躍申請。（圖／市府婦幼局提供）

要如何領取「一生好運卡」？杜慈容強調，政策上路首日，亦即昨天提出申請且審核通過的孕婦與產婦，若選擇到區公所領取，最快3月18日當天便可到區公所領取；若選擇郵寄，則會由婦幼局於3月18日當天寄出，無論申請者選擇公所親領或郵寄領取，「一生好孕卡」審核通過寄送與送達都會透過手機簡訊通知，請申請者多加留意。

桃園「好孕專車」補助已於3月8日受理申請，凡設籍桃園市孕婦或配偶設籍桃園市之非本國籍孕婦，只要符合資格均可上網申請「一生好運卡」專卡，之後搭乘「好孕專車」，每趟次最高補助250元，總補助金額9,000元為各縣市最多，孕期至預產期次日後7個月內均可使用則是全台最久，申請資格還擴大納入今年1月1日（含當日）後已生產的婦女朋友。桃園市政府歡迎所有符合資格婦女朋友，可至桃園育兒資源網（網址：https://babycare.tycg.gov.tw）
進行線上申請；更多申請資訊可至桃園市政府婦幼發展局（網址：https://dowcd.tycg.gov.tw/）查詢，或撥打婦幼發展局諮詢服務電話（03）332－2101轉分機5909、5910洽詢。

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