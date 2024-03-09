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公股銀退休潮！金融業搶才「起薪45K」　半導體年薪上看200萬

▲▼中山大學就業博覽會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中山大學今日舉辦就業博覽會，金融業到場徵才。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國立中山大學今(9日)舉辦就業博覽會，共有114家知名企業到場徵才，合計釋出近9千個職缺。其中科技業待遇最優，半導體產業年薪上看200萬，而金融業也面臨退休潮，基本起薪約4.5萬元以上，未來成長幅度更可期待。值得一提的是，國家太空中心未來3年預計招募300名各領域人才，無經驗碩士級人員待遇也有5萬元以上。

行政院主計總處預測，台灣2024年的經濟成長率上看3.43％，為近3年最佳。中山大學依產業資料顯示，台灣半導體產業2024起將展開新一波的產業周期上升循環，終端消費如手機、PC、伺服器需求湧現，以及生成式AI「技術擴散」至醫學、物流、交通、公部門、法律等應用領域的功效，將使半導體需求重新加速。

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中山大學今日舉辦高屏就業博覽會，不少企業搶先布局，如台積電、聯電、力積電、世界先進、日月光、台灣應材料等標竿企業大舉徵才。

▲▼中山大學就業博覽會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲國家太空中心預計3年招募300人，需要各專業領域人才。（圖／記者許宥孺翻攝）

中山大學學務長楊靜利表示，近年全球太空產業蓬勃發展，台灣具備半導體、精密機械、通訊等雄厚的產業技術，這些都是進軍太空產業堅實的後盾。國家太空中心今年首次至中山大學徵才，未來3年預計招募300人，需要的人才包含火箭工程師、衛星工程師，還有法律、政治、企劃推廣、新創育成、商業企管等各專業領域人才。

太空中心原隸屬國研院，無經驗碩士級人員待遇為新台幣5萬元以上，博士級為6萬元以上，去年轉型為行政法人後，待遇將比先前更好，今年共提供107個員額，火箭相關職缺工作地點主要在台南市，衛星相關者則在新竹市，符合「南火箭、北衛星」發展布局。

▲▼中山大學就業博覽會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲主計總處預計今年經濟成長率為近3年最佳，半導體產業大舉徵才。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼中山大學就業博覽會。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲金融科技興起，也需要多領域人才。（圖／記者許宥孺翻攝）

不僅科技業搶人才，金融科技（FinTech）興起，參展企業如玉山金控、中租控股等，招募對象除了商管人才，也擴大招募資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等人才。公股銀行如彰化銀行，因應嬰兒潮員工屆齡退休，以及數位轉型需求，近年持續招募新血。金融業基本起薪平均約有4.5萬元以上，儲備幹部（Management Associate, MA）類型職缺，碩士畢業生年薪上看100萬元，且未來成長幅度相當可觀。

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