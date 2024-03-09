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警察不是打雜的！幫外籍夫妻叫計程車搬家　基層開轟：矯情作秀

▲鹽埕分局主動發布幫外籍夫妻叫計程車搬家 。（圖／鹽埕分局提供）

▲鹽埕分局主動發布幫外籍夫妻叫計程車搬家 。（圖／鹽埕分局提供）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局鹽埕分局在今天（9日）主動發布新聞稿，強調員警為民服務超到位，內容講述員警幫忙外籍夫妻叫計程車搬家，不過這則新聞稿卻被基層員警痛批「多餘、作秀、矯情，為民服務不是這樣服務的吧」。

鹽埕分局發布新聞稿表示，建國四路派出所的三名員警，7日下午5點看見有一對外籍夫婦帶著小孩子在路邊招手，警方見狀立即前往了解。原來38歲的土耳其艾姓外籍夫婦已經來到台灣1年，並且在中山大學中文碩士班，原本租屋在鹽埕區建國四路某出租套房，當日因租約到期欲搬往苓雅區，於是將行李家當整理後，等候計程車協助載運。

結果夫妻倆等候許久未看到計程車路過，員警見狀靈機一動，想起所內同事丈夫從事計程車工作，立即聯繫前來協助，最後艾姓夫婦表示，幸好有警察熱心協助解決困難，對於臺灣警察的熱心與高效率大為讚嘆。新聞稿最後來特別提到鹽埕警分局長吳信宏表示，警察服務不分國籍，員警熱心為民服務，無疑是促進良好國民外交，期許同仁能給予民眾關懷和協助，建立警察親民好形象。

▲鹽埕分局主動發布幫外籍夫妻叫計程車搬家 。（圖／鹽埕分局提供）

▲鹽埕分局主動發布幫外籍夫妻叫計程車搬家 。（圖／鹽埕分局提供）

不過這篇新聞稿看在基層員警眼中，痛批「覺得多餘、作秀、矯情，為民服務不是這樣服務的，叫計程車這種東西有很多種方式，如果以後大家叫不到計程車都找警察那警察不是很忙嗎？做秀做過頭了，因為你可以路邊攔車，可以打電話叫計程車，可以用APP叫車，在台灣生活了也不是一天兩天，很困難嗎？我覺得警察真的是雞婆，這種也在發新聞稿」。

而知名警眷谷百合則是認為：「在有暇有力時熱心助人是台灣人最大的優點，這一點值得肯定。但是這件很日常的事並沒有新聞價值，更可能誤導人民把警察當成打雜的服務業。萬一警察無法協助委婉拒絕時，可能招來無情又無理的罵聲」。

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