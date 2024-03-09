登山會長夫妻攀玉山失聯7天「遺留登山杖」　搜尋5天未見蹤影

記者吳奕靖／高雄報導

逢甲EMBA峰鷹登山協會會長張忠益以及夫人王明麗攀登玉山，2日抵達圓峰山屋後卻失聯，山友因連2夜發現夫妻倆遲未返回山屋，懷疑失聯報警，家屬也焦急發文透露，有山友在南玉山的岔路上發現遺落登山杖，擔心是墜崖，希望山友們可以提供線索搜救，而高雄市消防局進行第5天搜救，仍然沒有收穫。

▲高雄市消防局人員在惡劣天候環境下持續搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市消防局在5日接獲報案表示桃源區有山域事故發生，派遣2車8人前往救援，由於事發地位於圓峰山屋，上山約1、2天才會抵達，目前尚未接觸到受困者。現在進行第5日的搜救，已經出動搜救人員13名前往圓峰山屋及南玉山方向進行搜索，搜救任務截至今日共出動6個單位，37人次，但是這次的搜救任務比較繁重，搜索的範圍區域很大，無法判定失聯人員的位置。加上這幾天的天氣比較不好，增加搜救的難度。仍然沒有接觸到兩名登山者，目前尚在搜救當中。

▲高雄市消防局人員在惡劣天候環境下持續搜救 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件是家屬在臉書社團「登山借問站」PO文表示，張忠益與王明麗2人於3月2日出發，安排於3月3日從圓峰山屋、玉山南峰三叉峰、東小南山、鹿山，最後回到圓峰山屋，卻在2日就失蹤，目前高雄消防第6大隊正在搜救中。

家屬也透露，有山友表示曾在南玉山的岔路上發現遺落的登山杖，若有人看到相關貼文，希望能夠協助指出大概位置，讓他們確認是否為他們丟失，且山上目前十分濕冷，擔心他們失溫或墜崖，盼山友們可以協助。

貼文底下有山友留言回應，3月2日晚上7時許，在排雲山莊發現正準備前往圓峰山屋的夫妻倆，但他們的保暖衣物與保溫瓶皆留在圓峰山屋內，不清楚當時2人穿著何種衣物。