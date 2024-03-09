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社會 社會焦點 保障人權

超扯！12人到醫院探病太無聊開賭　「病房變賭場」院方怒了

▲▼ 醫院賭博。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲12人到醫院探病，竟在病房內開賭場。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

記者許宥孺／高雄報導

網路流傳一段畫面，一群男子到部立旗山醫院探病，不僅違反探病人數上限，12人還同時聚在一間病房內，甚至公然開桌聚賭，桌上明顯有金錢、賭具。院方獲知後已報警，警方追查，因龔男住院，當日有12名友人前往探病，因一時無聊才會在病房賭博，警方正追查其他涉嫌人下落，訊後將移送偵辦。

民眾用手機錄下一段畫面，影片中指出，這是在旗山醫院601號病房，一群男子無視醫院探病時段最多2名訪客，超過10人進入還在病房內喬起賭場聚賭。畫面中可以看到，飯桌、沙發竟變成了賭桌，桌上有撲克牌、現金、天九牌等賭具。

▲▼ 醫院賭博。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

▲沙發、飯桌都成了賭桌。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示未接獲報案，但已根據影像上傳來源主動介入調查，經了解，這起事件發生在9日，經比對相關畫面，確認畫面中賭博場所為旗山醫院內部病房，並兵分多路追查26歲龔姓男子等涉嫌人下落，已陸續將龔男等多人約談到案。

警方調查，龔姓、林姓、陳姓及黃姓男子等涉嫌人是朋友關係，龔男因病住院，3月7日下午6點多，同事相約前往探病，因一時無聊才會在病房內賭博。當天在場友人約12人，目前已鎖定對象並帶回相關犯嫌到案說明，並追查其他涉嫌人下落，訊後將依賭博罪嫌移請橋頭地檢署偵辦。

▲醫院賭博。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方已鎖定對象並帶回相關犯嫌到案說明。（圖／記者許宥孺翻攝）

旗山醫院表示，警方今日已至院內執行調查，相關資料目前均已移交警方，進行後續偵辦。

旗山醫院強調，本院陪探病規定明確且公告於出入口明顯位置，請陪探病者務必遵守相關規定。經內部了解，該病房探病者進人病房時，護理師均在臨床執行治療，無從知悉，如果有發現多位探病者同時進入情形，一定會制止。

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