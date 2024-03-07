辦公室「滿版D槽」驚見柯文哲　被綠質疑「小藍教」？黃國昌嗆胡扯

記者袁茵／台北報導

民眾黨2024選舉取得304萬615張政黨票，拿下8席不分區立委；民眾黨7日推出新節目「國會台8線」，開箱立委們的辦公室，首集到黨團總召黃國昌的立院研究室，只見櫃子裡面放滿諸多正在追的弊案，宛如「滿版D槽」還要求上馬賽克，但卻放了一本關於柯文哲的政策資料夾，使黃國昌直言，「你（柯文哲）就知道我們多把你的政見當一回事！」

民眾黨官方YouTube於7日晚間播出新節目「國會台8線」，第一集由黨團主任陳智菡開箱黃國昌的辦公室。黃國昌表示，該間辦公室沒有改裝過，完全是使用前一位委員的格局，「雖然對他的格局，我不是那麼滿意⋯但為了趕快開始工作，不要花時間、浪費公帑，就維持原來的樣子，唯一添購的傢俱就是兩張木桌，其他全部都不是我的。」

至於該間辦公室原本是誰的？黃國昌直言，「（前民進黨立委）趙天麟。」但由於趙天麟於選舉期間被爆婚外情，激吻一名中國籍女子，使陳智菡笑稱「進來時有沒有先掃描，裡面有無親中舔共的證據？」

隨後，陳智菡看向黃國昌辦公桌旁的櫃子，裡面放滿諸多檔案文件。黃國昌指出，這些字樣都要上馬賽克，因為每一個資料夾裡面，就是他在追蹤的一件事情或案子，且內容從上次進入國會至離開，一直到公益揭弊暨吹哨者保護協會，自己都有留著，且有一些還在進行的案子仍持續追蹤，包括2016年至2020年進入國會時追很兇的如興弊案在內。

這時黃國昌直言，「唯一可以讓你看的，就是最可以公開透明的『柯文哲政策記者會』。」黃國昌則從櫃子中拿出一份文件夾，檔案名稱確實就叫「柯文哲政策記者會」，黃國昌也向柯文哲隔空喊話，「主席你看到這個資料夾的時候，你就知道本辦公室多把你的政策當一回事！」

離開黃國昌辦公桌，走入辦公室內公共區域時，陳智菡首先打開了冰箱，當時黃國昌很有自信地說「裡面空的」，結果馬上找出一整排養樂多，想不到黃國昌卻突然拿起養樂多詢問幕僚，「你們放養樂多在裡面幹嗎？」而辦公室幕僚則說「你不是沒放養樂多，就沒辦法工作嗎？」但黃國昌笑稱「哪有啊！亂搞！」並認為辦公室同仁是來消遣他的，結果當拍攝小組離開後，還是被拍到喝完養樂多的空瓶畫面。

被問到未來這幾年有什麼展望？黃國昌表示，在立院最主要工作就3個部分，第一是修法，對於在選前所提的一些改革法案、福國利民的法案，以及跳票很久的法案，希望能夠趕快過；第二部分是監督，民眾黨8個立委在針對大家關心重要的民生議題，提出質詢監督行政部門；第3個部分則是下個會期才會遇到的預算審查。

黃國昌提及，民進黨執政這8年，公務預算每年不斷的在膨脹，還有很多特別預算都是人民的納稅錢，隨著整個會期的進展，大家會看到民眾黨在國會裡面所扮演的角色，以及希望能夠為人民實現、推動改革法案的價值。

陳智菡再問，民進黨很有意識的操作，只要民眾黨推動優先法案說要跟在野黨合作，就說民眾黨是「小藍教」或藍白合推法案、背後可看到阿共的陰謀，該如何破解？黃國昌則直言「那根本就胡扯！他們應該做的是先出來謝罪，每次都挑一些東西說後面是『阿共的陰謀』，就是在鞏固綠營的基本盤。」民進黨透過改變話題，試圖閃躲承諾長期跳票的不堪事實。