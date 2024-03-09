金門金城鎮「第三期區段徵收工程」動土　美女團低溫穿旗袍吸睛

▲地政局美女團不畏低溫，為動土典禮穿上旗泡出席。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

今（9）日上午，縣府舉辦「金門縣金城鎮第三期區段徵收工程」興工動土典禮，由地政局美女團冒雨在低溫8度的冷天中，穿著短袖旗袍上場祝賀，現場相當熱鬧。另外，地政局表示，工程將於2026年完工，完工後對於都市發展、交通、幼兒校園、商業、生活上都能帶來好處，成果令人期待。

金門金城鎮第三期區段徵收案，開發面積20.13公頃，位置緊鄰金城既有市區，區位條件優越，自1999年金城地區細部計畫即規定以區段徵收方式辦理整體開發，經縣府團隊積極說明及力陳本案開發之必要性及迫切性，終獲內政部核准後公告區段徵收取得用地，並於今年1月開發工程發包決標。

今日上午縣府舉辦「金門縣金城鎮第三期區段徵收工程」興工動土典禮，由縣長陳福海親自主持，縣議會李養生、董森堡、蔡其雍、蔡水游議員，及金城鎮鎮長李誠智、金湖鎮鎮長陳文顧、金寧鄉代表會主席黃文欣等各界貴賓與會。

陳福海致詞強調，本開發案經過多年努力，邁入實質開發階段，開發完成後具有落實都市計畫規劃，開發新社區，提供居住及商業等都市發展使用，改善城區聯外交通路網，提供金城幼兒園擴大園區基地，營造優質生活環境等多重效益，期勉施工廠商，掌握期程施作，工程進行也順利圓滿。

地政局表示，本工程由達盛工程顧問有限公司規劃設計，並由禾宏營造股份有限公司得標，工期830日曆天，預定於2026年完工，完工後在都市發展空間、市區交通、幼兒校園環境、生活環境、商業發展環境5大方面都能帶來好處，不僅新闢9.30公頃住宅區、1.64公頃商業區及9.19 公頃的公共設施用地，提供都市發展使用，也會新闢20米寬園道用地，除作為本區聯外道路外，也可成為民生路替代道路，疏解城區交通壅塞。

另外還會取得擴大金城幼兒園用地0.58公頃後，能解決幼兒園空間現況侷促問題，提供幼兒更好的學習環境，並新闢大型公園（1.41公頃）、停車場（1.24 公頃）及較寬道路，以完善公共設施，營造優質環境，此外，沿伯玉路開闢商業區用地將提供結合周邊現有業者，串連發展伯玉路觀光產業軸，未來新社區之發展，讓人期待。