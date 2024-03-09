電器行假問貨真偷竊！秒刷8萬8買iPhone　無業男栽了

▲男子查看放在辦公桌前的包包。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一間電器行，日前遭一名中年男子藉著「詢貨」，再趁店家不注意時，竊走2皮夾，盜刷買了2支iPhone15，連同現金損失超過11萬元，警方據報後，循線調閱監視器，昨(8日)在其台中市住家逮到這名58歲張姓犯嫌，據悉， 他用這種方式作案近20次，警詢後，已依涉竊盜罪嫌移送偵辦。

▲男子四處張望。（圖／民眾提供）

這起竊盜案件發生在3月2日中午12點多，張嫌走進電器行內，看了幾組高價位電器用品，便向店家說，「他剛買新房」、「需要現貨」，趁店家上樓取貨，四處查看，走近辦公桌前，查看了放在椅子上的包包，沒有錢，再從旁邊的櫃子，順手拿走2個皮夾，裡面有證件、信用卡及大約3萬元現金，整個偷竊過程過程只有短短30秒。

皮夾得手後，竊嫌便藉口向店家說要去「領錢」，未料過了20分鐘後，業者媽媽收到一筆銀行刷卡簡訊，才發現皮夾失竊，被盜刷88,000元買了2支iPhone15，報警逮人。

▲業者(左)向竊嫌(右)說明電器產品。（圖／民眾提供）

經警方調閱案發現場監視器，於昨(8)日12時在台中市將張嫌查緝到案，據悉，張嫌長期無業，用類似「上門詢貨，下手行竊」的手法已作案近20次，行竊過程無共犯，至於盜刷卡後手機的流向，嫌犯則稱隨便找了一家手機行賣掉了、也忘記哪一家了，而錢都花光了，警方仍在調查當中。

▲張嫌遭警方移送。（圖／記者唐詠絮翻攝）