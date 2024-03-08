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社會 社會焦點 保障人權

狼狽落網畫面曝！球棒暴打丟丟妹男友　3煞「戴安全帽」進警局

記者許宥孺、鄧木卿／台中報導

台中市北區今(8日)下午2點發生一起行車糾紛，3名惡煞光天化日竟下車持球棒暴打一名轎車駕駛，經查該名駕駛竟是「直播天后」李明珊（丟丟妹）的男友Tommy。而3名惡煞落網後，頭戴著安全帽，狼狽被帶進警局偵訊。

▲▼ 丟丟妹 。（圖／翻攝記者爆料網）

▲ 丟丟妹男友遭爆打。（圖／翻攝記者爆料網）

事情發生在8日下午2點19分，警方獲報，北區太原北路、中清路口有人打架，警方派優勢警力到場壓制，並依涉嫌妨害秩序罪現行犯逮捕楊嫌等3人。現場查扣作案的球棒、辣椒水等證物。

警方調查，經查被害人簡男(Tommy)與乘客李女(丟丟妹)當時駕駛自小客車行經太原北路近中清路口時，遭楊男等人駕駛自小客車疑似故意從後方追撞，被害人簡男下車察看時，即遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，詳細紛爭原因仍待調查。

▲▼楊嫌等3人落網 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼楊嫌等3人落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼楊嫌等3人落網 。（圖／記者鄧木卿攝）

警方表示，被害人簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，目前已自行就醫中。全案後續將相關涉案人移送偵辦外，並已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，以釐清案情。

楊男等人落網後，頭上戴著安全帽，狼狽進入警局，媒體問到「為何打人？」、「是否有過節？」楊男等人均不發一語。

警方指出，楊嫌等人開的是租賃車，追撞後車牌掉落，不過租賃車上為何會有球棒？這部分還要進行了解。另外，還要調閱監視器，釐清楊嫌等人是否是一路尾隨，才於事發地點撞車動手。

▲▼3惡煞暴打丟丟妹男友，狼狽落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼3惡煞暴打丟丟妹男友，狼狽落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼3惡煞暴打丟丟妹男友，狼狽落網。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲▼丟丟妹與男友行糾。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲丟丟妹與男友開的是Rang Rover Evoque，新車價最高約300萬。（圖／民眾提供）

▲▼丟丟妹與男友行糾。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲楊嫌等人開的是租賃車。（圖／民眾提供）

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