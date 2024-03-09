敗在閨蜜自拍照！　神岡桶屍案「酒店女」無直接證據仍重判27年半

記者黃翊婷／綜合報導

台中神岡桶屍案8日進行宣判，雖然沒有直接證據證明蔡姓前酒店小姐下手殺害陳姓男友，但國民法官仍依法重判27年6個月。公訴檢察官張凱傑表示，關鍵證據是蔡女閨蜜的機場自拍照，墨鏡反射出蔡女的身影，再對比死者女兒收到的LINE訊息時間等資訊，認定蔡女當時是假冒陳男傳訊息，營造出男方仍在世的假象。

▲蔡女至今仍不肯坦承犯案。（圖／ETtoday資料照，下同。）

回顧案情經過，2022年間，失蹤4年的陳男被民眾發現陳屍在台中神岡某工廠的塑膠桶裡，當時檢警進一步追查，發現事發工廠的承租人是蔡女，接著又查出2人在2019年3月曾一起前往摩鐵過夜，之後陳男便從此人間蒸發。

檢警調查，蔡女曾從事酒店小姐工作，與陳男有債務糾紛，她不僅在陳男死後持續用男方的手機傳假訊息給家屬，而且工廠內發現的塑膠桶、水泥攪拌器等工具，也都是她購買的，雖然她拒不認罪，但還是在2023年3月被檢方依殺人、棄屍、偽造文書、盜用他人通信設備等罪嫌起訴。

▼▲陳男的遺體被封在塑膠桶中。圖為發現遺體的工廠。

國民法庭昨日（8日）開庭宣判此案，檢方一開始便表明全案沒有直接證據，但透過多項間接證據以及經驗法則推論，說服合議庭形成有罪判決。合議庭經過5天審理及評議程序，最終依殺人罪判處蔡女有期徒刑18年、褫奪公權10年，另依損害遺棄屍體罪判處5年、電信法3年、偽造文書2年，合計應執行刑期為27年6個月。

根據《聯合新聞網》報導，公訴檢察官張凱傑表示，關鍵證據是蔡女閨蜜的機場自拍照，墨鏡反射中有蔡女滑手機的身影，閨蜜拍完照大約4分鐘後，死者女兒就收到父親的LINE訊息和一張航班資訊照，經對比發現2張照片中的資訊相符，因而認定蔡女在陳男死後，仍假冒男方身分營造生活假象。

而對於判決結果，陳男的家屬透過律師何志揚轉達，對此感到很遺憾，死者經歷凶殘行凶過程，還遭封屍3年才被發現，蔡女至今仍拒不認罪，家屬沒有辦法原諒她，雖然對於判決有罪感到欣慰，但刑度未達心中期盼標準。