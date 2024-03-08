他賣卡通毒咖啡包「還親送到家」　搜出179顆...辯：身心科藥物

記者邱中岳／台北報導

北市警松山分局東社派出所，在2023年11月查獲毒品案，向上追溯發現另名涉嫌賣毒的嫌犯，日前掌握身份以及藏匿地點，4日下午上門逮人，並查扣「湯姆貓與傑利鼠」咖啡包等毒品，另外還有含有K他命成分的毒膠囊，嫌犯還推託是身心科醫師給的藥物。

警方調查，在2023年11月查獲1名余姓男子涉嫌販賣毒品，循線向上追查毒品來源，追出41歲的葉姓男子涉嫌提供毒品，在2024年3月初，前往北市大同區哈密街住處逮人，並當場查扣毒品。

▲他賣特殊外觀咖啡包，吸引民眾下單選購，還親自送貨到府。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，葉姓嫌犯主要提供印有「湯姆貓與傑利鼠」花樣的咖啡包、安非他命販售給不特定人士，如果有人需要就會提供貨品，並且由葉姓男子送貨上門，並收取毒款。

警方當場查扣毒咖啡包30包、安非他命5包、吸食器以及分裝袋等證物，另外還查扣「毒品膠囊」179顆，葉姓嫌犯為了避嫌還供稱，毒膠囊是身心科醫師所提供開立的藥物，但警方一對藥單，根本沒有這款藥物。

▲警方查扣毒膠囊含有K他命成分，嫌犯還企圖辯稱是身心科藥物，訊後遭法辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方也在毒膠囊驗出有K他命反應，讓葉姓男子百口莫辯，葉姓男子被警方戳破謊言之後才坦承，毒品是在網路上購買，訊後警方也依毒品罪嫌將葉男移送法辦。