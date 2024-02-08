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社會 社會焦點 保障人權

獨／士林夜市「3D萌虎」驚傳被法院查封　真相是著作權歸屬鬧雙胞！

記者黃宥寧／台北報導

2022年士林夜市裡大東路與大南路交界口，高牆多出3D萌虎動畫，不時賣萌撲向人群，還有追著烤玉米栩栩如生模樣，讓不少遊客停駐觀賞、拍照打卡，但日前有媒體報導，牆面遭法院貼封條。《東森新媒體ETtoday》實際查證，萌虎身影仍在，而其著作權鬧雙胞因此告上法院遭假執行。

有媒體報導指出，本月5日萌虎電視牆遭法院貼上封條，疑似廠商與業者有糾紛，《東森新媒體ETtoday》7日實際走訪，發現栩栩如生小萌虎從牆面衝出來飛撲蝴蝶的模樣仍有播放，封條也不見蹤影，附近店家則表示影片沒有停放過，應該是誤會。

《東森新媒體ETtoday》經查，「士林萌虎」是由豪器飛帆與沙漠魚科技公司合作，共同開發、製作該影片，著作權雙方共有，並與強勢凱瑞科技公司約定由豪器為其設置曲面LED牆，並提供牆面的錯視3D動畫播放影片內容，雙方合作方案僅限於協助設置LED曲面燈箱及提供影片播放，並未約定影片著作權由強勢公司享有。

▲▼ 士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

但強勢公司卻向大眾媒體及北市產發局宣稱自己是「士林萌虎」的著作人，誣指有所謂不相關的公司署名及LOGO播出，故認強勢已故意侵權，提告求償100萬。

強勢向法院表示，「士林萌虎」影片是他們出資聘請豪器製作，更提出與豪器討論草稿圖樣等對話，而影片裡置入的商標都需經強勢同意，強調雙方契約是將影片連同電視牆全部出售給強勢，使他們取得影片及電視牆所有權及著作權，縱任無法證明影片著作權是約定強勢享有，至少有約定他們是影片著作財產權人或有使用影片的權利。

強勢公司股東作證說，當時是虎年，想做一隻老虎童趣、可愛一點，把要的內容告知沙漠魚公司讓他們去做，過程中有來回修改，但就動畫著作權歸屬於何人所有，並無明確約定；沙漠魚股東指出，當時雙方並無約定影片完成後著作權歸強勢享有，而沙漠魚曾就動畫內容提及「你的會很厲害，光大便噴出來」、「你的會贏啦」、「誰的大便能像你一樣噴出來」等對話。

▲▼ 士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林萌虎 。（圖／記者黃宥寧攝）

法官看雙方對話紀錄截圖，得知是沙漠魚公司顏姓代理人將放置logo的內部測試影片連結貼到群組，然而強勢回「姐應該也放一下我們公司logo啊」，代理人說「那你自己放，這是內部測試用的」、「等最後版本出來幫你做一個」，故得知，士林夜市LED牆是強勢承租，但不代表著作權歸他們，再據相關證據等，認「士林萌虎」影片的著作人及著作權人均為沙漠魚、豪器所有。

然而，強勢公司不僅讓他人誤會是影片著作財權人，且北市產發局也因此跟沙漠魚終止合作關係，暫停擔任「雙十萌虎賀國慶」快閃計畫指導單位，並撤回產發局logo露出，認沙漠魚商譽確有受到相當程度損失，故判強勢公司應賠10萬，且不得使第三人為重製、改作、散布、公開播送、公開傳輸。

記者向士林地院查證，確實是依判決假執行貼上封貼，預防債務人在終局判決確定前脫產；對此，沙漠魚也低調回應：「這部分已經進入司法了，公司希望不要浪費社會資源，所以就低調處理了。」

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