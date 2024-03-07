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社會 社會焦點 保障人權

安毒溶中藥材闖關被抓包　緬甸男認了：收3萬人民幣幫運毒

▲緬甸籍男子今年1月間接受運毒集團以3萬元人民幣代價，自緬甸將夾藏市價50萬元之安非他命運至台灣，但在桃園機場當場被海關查獲。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲緬甸籍男子今年1月間接受運毒集團以3萬元人民幣代價，將夾藏市價50萬元之安非他命運至台灣，當場被海關查獲。（示意圖／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

緬甸籍男子KHANT今年1月間從緬甸仰光接受運毒集團委託，將市價逾50萬元之二級毒品安非他命，溶解在中藥材內再分裝在行李與背包運至台灣，緬甸男抵達桃園國際機場時，其行李被海關人員查獲有異，當場開箱後查獲總純質淨重479.48公克安非他命之中藥材；桃檢複訊時，緬甸男坦承以3萬元人民幣代價幫忙運毒，檢方偵結從重依運輸第二級毒品罪嫌起訴。

檢警調查，19歲的緬甸籍男子KHANT，今年1月11日自緬甸仰光某賓館接受暱稱「字老成大爹」姓名不詳男子委託，在其行李與背包中放置一批中藥材，內含第二級毒品甲基安非他命毛重28,930公克、總純質淨重479.48公克，市價逾50萬元，「字老成大爹」允諾給予人民幣3萬元為代價，但先支付緬甸幣100餘萬元（約合新台幣15000元）為交通運輸費用，KHANT雖懷疑為毒品，但認為有豐厚代價仍願意嘗試。

KHANT於1月11日自緬甸搭乘華航CI-7916號航班，下午4時許抵達桃園國際機場，通關時，其行李被海關察覺有異狀，當場開箱後查出一批中藥材，經查驗赫然發現有溶解第二級毒品安非他命，另有手機與行李箱等證物被查扣，航警局人員偵訊後移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，KHANT坦承犯行不諱，財政部台北觀與航警局人員提供扣押還有安毒等中藥材、行李箱等證物佐證，檢方偵結依違反毒品防制條例、運輸二級毒品等罪嫌起訴，並從重依運度第二級毒品罪嫌起訴，KHANT目前在桃園看守所在押中。

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