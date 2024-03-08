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公費流感疫苗擴大全民「3天打掉1.6萬劑」　預計最快2周內用光

▲▼疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人羅一鈞。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感疫情仍處於高原期，加上近期天氣忽冷忽熱，疫情恐持續到月底。疾病管制署5日開放公費流感疫苗給全國6個月以上尚未接種民眾接種，疾管署副署長羅一鈞今（8）日公布最新統計，3天下來湧入1.6萬人搶打，目前剩餘疫苗4萬多劑，預期最快2周內會使用完畢，提醒有意接種民眾儘早。

疾管署公布，上周門急診類流感就診人次為10.2萬人次，疫情呈現下降趨勢，研判已過最高峰但仍處高原期且為六年同期最高；另上周新增通報34例流感併發重症，還有11例死亡。

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疾管署指出，多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，疫情傳播風險持續。

自3月5日起公費流感疫苗擴大提供全國6個月以上尚未接種之民眾接種至疫苗用罄，羅一鈞表示，過去3天(3/5-3/7)平均每日接種5,465劑，其中超過7成屬於19-49歲的擴大對象。截至昨(7)日公費流感疫苗總接種數約653.1萬劑，整體疫苗使用率逾99.2%，僅剩餘約4萬餘劑。因疫苗即將用完，呼籲尚未接種的民眾儘速前往接種

▲▼Novavax疫苗開打。（圖／記者洪巧藍攝）

▲年輕族群接種疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

國內新冠疫情仍處高原期，疫情傳播風險持續，去(2023)年9月26日新冠XBB疫苗開打以來，本土通報確診併發症及死亡病例中未曾接種新冠XBB疫苗者均占97%(含)以上，且上周首度出現幼兒及學齡前兒童新冠死亡病例(分別為新冠併發腦炎及肺炎)。

疾管署指出，新冠XBB疫苗迄今已累計接種197.9萬人次，其中莫德納XBB疫苗累計173.4萬人次，Novavax XBB疫苗累計24.5萬人次。目前全國尚餘莫德納XBB疫苗約416.1萬劑、Novavax XBB疫苗約16.8萬劑，兩種廠牌均安全且能有效對抗目前主流變異株，呼籲尚未接種新冠XBB疫苗民眾，如為12歲以上者可選擇一種廠牌接種，6個月以上至11歲兒童依核准適應症，提供莫德納XBB疫苗接種，以提升免疫保護力。

疾管署強調，近日持續受冷氣團影響，各地仍可能出現出現低溫，民眾不可輕忽新冠、流感等呼吸道病毒的威脅，在注意保暖同時，應儘速接種新冠XBB及流感疫苗提升保護力，減少重症及死亡風險，並持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所時，建議仍要佩戴口罩以維健康。如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，請儘速就醫並在家休息，避免接觸脆弱族群，保護自己與他人。

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