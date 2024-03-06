流感疫苗全面開打「首日湧8千人接種」　逾7成為擴大對象青壯年

▲年輕族群接種疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署昨天擴大開放公費流感疫苗給全國6個月以上尚未接種民眾接種，疾管署副署長羅一鈞今（6）日表示，昨日單日接種8,350人，為近兩個月單日新高，其中擴大對象19-49歲接種6,188人，佔74%。

疾管署公布，上周門急診類流感就診人次為10.2萬人次，疫情呈現下降趨勢，研判已過最高峰但仍處高原期且為六年同期最高；另上周新增通報34例流感併發重症，還有11例死亡。

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疾管署指出，多項監測系統顯示近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主，疫情傳播風險持續；另近兩周上呼吸道感染群聚通報件數增加，且多為校園群聚，檢出以流感病毒為主，開學以來共計已有45起校園流感群聚，為去年同期3倍，須防範疫情於校園中傳播。

疾管署昨天起擴大公費流感疫苗到全民接種，羅一鈞表示，3/5單日接種8,350人，為近兩個月（1月11日以來）單日新高，其中擴大對象19-49歲接種6,188人，佔74%；原本的公費對象2,162人，佔26%。

若去看原公費對象，昨日單日接種數2162人也是春節（2月8日）以來單日新高，春節後原本每日約一千人接種而已，顯示開放全民接種亦有帶動長者幼兒等原本公費對象的打氣；目前剩餘公費流感疫苗5.6萬劑。

本流感季自去（2023）年10/1起截至今年3/4累計586例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占59%）；其中死亡99例，重症病例及死亡個案均有80%以上未接種流感疫苗。

疾管署指出，因流感病毒變異迅速，需每年更新病毒株，世界衛生組織（WHO）已於日前公布2024-2025年流感季北半球之四價流感疫苗疫苗株建議組成，其中A型H3N2之疫苗株將更新為泰國株，其餘三疫苗株則與2023-2024年流感季相同，疾管署已著手依世界衛生組織建議的疫苗組成進行今年秋冬之四價流感疫苗採購作業。

羅一鈞表示，2月份已經徵詢國內5家有藥證的廠商（國光、東洋、高端、GSK、賽諾菲），目前都有意願來參與，將著手採購行政程序，今年預定採購量為643.7萬劑，比去年638.7萬劑增加5萬劑，主要是人口老化、少子化，所以長者疫苗增加、兒童疫苗減少，整體評估，另也還有開口合約，如果民眾需求有增加還會另外採購。