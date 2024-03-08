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宜蘭羊肉湯「洗衣袋裝藥材」　店員撈起冒熱氣！客傻：生意強強滾

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社（官方粉專專屬））

▲原PO看見店家用洗衣袋裝中藥食材。（圖／翻攝爆料公社（官方粉專專屬））

網搜小組／劉維榛報導

許多觀光客會到羅東夜市吃美食，不過一名女網友爆料，知名羊肉湯店拿疑似洗衣袋裝中藥材，畫面可見，店員撈起一大包藥袋，讓她諷刺直呼「生意強強滾！」畫面曝光後，網友卻是看法兩極化，「拿衣服下去煮再來爆好嗎」、「洗衣袋的材質+拉鍊這樣煮，要確定真的沒問題欸」。

一名女網友在臉書《爆料公社（官方粉專專屬）》表示，昨（7）日去逛宜蘭羅東夜市，朝聖知名羊肉湯店時，卻看到店家疑似是拿「洗衣袋」燉煮中藥湯，讓她瞬間食慾全消，並反酸「生意強強滾！」

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原PO附上2張照片，綁著馬尾的女店員撈起一包中藥湯包，冒出陣陣熱的水蒸氣，特寫近照可見，裝燉品食材的袋子呈現網狀又有拉鍊，推測就是洗衣袋，且袋子已染成深褐色。

文章曝光後，網友反應卻是超級兩極化，一派認為原PO大驚小怪，「好吃的秘訣發現了」、「這沒什麼啊，就跟一般的布袋一樣的意思」、「拿衣服下去煮再來爆好嗎」、「黑心食品科技毒都吃那麼多了，何必呢」、「我覺得你還是回家自己煮」、「同業競爭？」「建議你不要在攤販用餐」、「又不是抹布水牛肉麵，何必大驚小怪」、「很多餐廳都是這樣熬高湯的，好一點的用不銹鋼籠」、「不少餐廳的洗米布也是那材質」。

另一派網友則擔憂食安疑慮，「留言讓我震驚了，竟然一堆人覺得用洗衣袋長期高溫燉煮沒問題」、「直接去衛生局啊，我是覺得這材質應該不行」、「大家都不怕嗎？塑膠微粒」、「這種材質加熱會有毒吧」、「挖賽～一堆鐵胃人佩服」、「哈！不是有棉質布料的袋子嗎」、「明明是有毒的東西，這邊怎麼有那麼多的護航啊？」「洗衣袋的材質+拉鍊這樣煮，要確定真的沒問題欸」。

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