礁溪街頭連闖紅燈狂飆！離譜男「飛撞3機車」　釀1死3傷畫面曝

記者游芳男、莊智勝／宜蘭報導

宜蘭縣礁溪鄉礁溪路昨(6日)晚間發生死亡車禍， 一輛自小客沿著礁溪路慢車道一路闖紅燈高速狂飆，飛撞停等紅燈的2部機車，造成1名騎士死亡；警方調查後原本以為只造成一起死傷事故，未料調閱監視器後發現，該車在撞擊前500公尺就已經擦撞一輛機車，肇事逃逸後才又發生第二起車禍，釀成死傷。

▲李男闖紅燈撞上2部機車，造成1人死亡。（圖／記者游芳男翻攝）

礁溪警方6日晚間7時40分許接獲通報，礁溪路二段、瑪僯路路口發生嚴重車禍，經到場了解後，發現該輛肇事的李姓駕駛(47歲)開著自小客沿著礁溪路慢車道一路闖紅燈高速行駛，撞上路口停等紅燈的2部機車，其中一名42歲的吳姓騎士遭猛力推撞約50公尺，機車凹折成「U字型」，當場失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治；另名24歲的林姓騎士則是腿部受傷，沒有生命危險。

▲警方調閱監視器發現，李男早在事發前就已經闖紅燈擦撞另部機車釀成2傷。（圖／記者游芳男翻攝）

警方起初以為李男只造成一起死傷事故，未料調閱監視器後發現，早在這此死亡車禍發生前，李男就在500公尺外的路口闖紅燈擦撞另輛雙載機車，導致林姓騎士(28歲)與後座女乘客(33歲)跌倒骨折；但李男並未停下查看，而是飛速駛離現場，進而發生第二起車禍，釀成死傷。

警方調查，肇事的李男車上還有兩名乘客，經呼氣後酒測值為0，李男供稱當時要載著2名住礁溪的朋友返家，沒看到前方有機車；但李男飛闖紅燈、行徑離譜，釀成1死3傷，警方對其說法持保留態度，將進一步驗尿釐清是否有毒品反應。全案依公共危險及過失致人於死罪嫌將李男移送宜蘭地檢署偵辦。

▼李男在撞擊後車頭爛毀、擋風玻璃碎裂。（圖／記者游芳男翻攝）