男闖紅燈連環撞1死3傷　聊一半突「詭異沉默」狂飆

記者柯沛辰／綜合報導

宜蘭縣礁溪鄉6日發生恐怖連環撞，47歲李姓男子開車載2名友人前往礁溪，本來一路上有說有笑，怎料過了宜興橋，他突然沉默不說話，車速愈來愈快。友人眼見不對勁，不斷勸說，但李男毫無反應，不僅開進機慢車道，先闖紅燈撞飛一輛機車，30秒後又在500公尺遠路口再撞2輛機車，釀成1死3傷慘劇。

礁溪警方6日晚間7時40分許接獲通報，礁溪路二段、瑪僯路路口發生嚴重車禍，經調查發現，李男開著黑色轎車高速行駛，沿礁溪路慢車道一路闖紅燈，撞上路口停等紅燈的2輛機車。

▲警方調監視器發現，李男早在事發前就已闖紅燈擦撞另部機車，釀成2傷。（圖／記者游芳男翻攝）

當時其中一名42歲吳姓騎士遭撞飛約50公尺，機車凹折成「U字型」，當場失去呼吸心跳，送醫後傷重不治。另一名24歲林姓騎士則是腿部受傷，所幸沒有生命危險。

起初，警方以為李男只造成一起死傷事故，直到調閱監視器才發現，李男早在500公尺前的路口就擦撞另輛雙載機車，導致28歲林姓騎士與33歲後座女乘客骨折，但李男並未停下查看，而是飛速駛離現場，結果30秒後發生第二起車禍，造成死傷。

▲李男闖紅燈撞上3輛機車，造成1人死亡、3人受傷。（圖／記者游芳男翻攝）

李男向警方供稱，當時他載2名友人返回飯店，沒看到前方機車才釀禍，但李男行徑離譜，警方對這一說法持保留態度。經了解，李男有服用高血壓藥物，車上3人酒測值均為0，交友單純，且事發後精神恍惚，稱不知為何發生事故，讓同行友人也備感不解。

李男2名友人供稱，幾人本來在車上有說有笑，李男開車也很正常，直到經過宜興橋，李男突然安靜不說話，而且油門愈踩愈重、車速愈開愈快，讓他們忍不住相勸「開慢一點」，但李男充耳不聞，一路高速闖紅燈，釀成憾事。

至於確切肇事原因，警方仍在調查中，訊後依公共危險、過失致人於死罪嫌將李男移送宜蘭地檢署偵辦。

▼李男在撞擊後車頭爛毀、擋風玻璃碎裂。（圖／記者游芳男翻攝）