此生必去！宜蘭最強景點「狂吸174萬人」　遊客狂回訪：美呆像國外

▲2023宜蘭最強景點一次看。（圖／記者劉維榛製表）



網搜小組／劉維榛報導

假日總是湧入人潮的宜蘭，2023年最夯景點出爐，「外澳濱海遊憩區」以174萬人次造訪超強奪冠，事實上，該勝地擁有4.4顆星好評，遊客大讚沙灘乾淨且能眺望龜山島，讓人彷彿「偽出國」般地愜意。至於大人小孩都喜歡的傳藝中心排第2，破95萬人次賞玩，而太平山國家森林遊樂區則排第6，跌破不少網友眼鏡。

觀光署公布2023年宜蘭景點人潮統計，最強的景點由「外澳濱海遊憩區」奪下，破174萬人造訪；第2與第3名分別為國立傳統藝術中心（95萬1003人次）與清水地熱公園（89萬1270人次）。

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第4名到第6名，依序為冬山河親水公園（59萬8973人次）、蘭陽博物園區（55萬7592人次）、太平山國家森林遊樂區（49萬6330人次）。說到遊客熟悉的太平山，每當寒流來襲，是許多人追雪勝地，以及擁有獨特的蹦蹦車，但去年人潮只排行第6名，算是跌破網友眼鏡。

▲外澳濱海遊憩區能近看龜山島。（圖／翻攝Google Maps）



▲寒流一來，許多人會去太平山追雪。（圖／太平山莊提供）



事實上，「外澳濱海遊憩區」能奪下冠軍寶座，擁有得天獨厚的無敵海景與乾淨環境，又能近看龜山島最為關鍵，查看Google評論，該區擁有4.4顆星好評，許多網友自曝狂去了N趟，「不記得幾訪了，外澳沙灘好長好長的沙灘可以漫步，恰巧撞見龜山島戴上了雲帽」；「揪團好姐妹一起來趟吹風看海輕旅行，區間車搭到外澳火車站，交通非常方便，再沿著海邊步行步道漫步到外澳沙灘，順利解鎖離開天龍國的偽出國」、「享受外澳沙灘的天空之鏡，漫步海灘，海天一色，真是美呆了」、「好大一片沙灘，非常適合在這裡從事海上運動，不論是衝浪、飛行傘，玩水，游泳都非常適合，不想玩水還可以賞龜山島及海景，海天一色的景色非常漂亮」。

▼外澳濱海遊憩區是宜蘭最強景點。（圖／翻攝東北角及宜蘭海岸國家風景區）

