停讓後起步「自行車、行人硬衝」　駕駛工會怒：肇因不能全怪車輛

記者李姿慧／台北報導

政院通過10項罰鍰1200元以下交通微罪不檢舉，也研擬不記點但照罰款，路權團體揚言3月底北中南遍地開花抗爭，不過計程車駕駛工會今(8日)公布一影片，汽車停讓行人後剛起步，自行車和行人又陸續衝出險撞上。工會指，路權團體不應把車禍肇因一昧怪罪車輛，駕駛、行人、自行車彼此禮讓並改善號誌才是關鍵。

▲車輛停讓後剛起步，自行車又衝出來。（圖／北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾）

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台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾公布一段今天親身經歷影片，影片中車輛靠近路口準備右轉，先是停車停讓斑馬線上的行人，待一批行人通過後，才剛起步準備右轉，車輛又緊急剎車，只見右方突然衝出一輛自行車，緊接著一名行人也跑步衝出通過斑馬線，讓李威爾在車內忍不住抱怨「你看又來了」、「一定要這樣嗎」。

李威爾表示，行人團體跟路權團體不斷把車禍肇事主因怪罪在車輛駕駛身上，但這樣的角度對真正交通安全改善並沒有幫助，他今天提供的影片中，駕駛該停讓的都讓了，該停的都停了，但行人過馬路，他看得到車輛，可是駕駛在車輛內裡面看不到行人要這樣硬闖。

▲車輛停讓後剛起步，自行車突然冒出來後，又有行人跑步衝出。（圖／北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾）

李威爾強調，如果持續一直把肇事原因完全怪罪到駕駛身上，無濟於交通安全和行人零死亡的改善，在交通安全上，不管駕駛、行人或任何一個人，包含現在大量的自行車，大家行駛應該都要站在彼此的立場，去保護自己、保護別人，交通號誌問題才是降低行人死亡最重要關鍵。

李威爾指出，交通道路設計的改善、號誌的改善，以及用路人彼此的禮讓，才是讓交通安全改善最重要關鍵，而不是一昧站在一個立場批評，把所有罪全怪到駕駛身上。