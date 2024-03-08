撞丟丟妹Land Rover！3煞人手一支球棒狂毆　疑尾隨伺機動手

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

「直播天后」李明珊（丟丟妹）與簡姓男友Tommy，今（8）日驚傳行車糾紛，下午簡男開車行經台中市北區中清路、太原路口，疑似遭到後方車輛故意追撞，隨後簡男遭楊嫌等3人分別持球棒、辣椒水攻擊，楊嫌等3人以涉嫌妨害秩序罪現行犯實施逮捕。至於楊嫌等人是否是一路尾隨後，才於事發地點撞車動手，警方表示這部分要調監視器釐清。

▲丟丟妹與男友遇行車糾紛。（圖／翻攝記者爆料網）

▲是否為蓄意尾隨，警方表示要再調查。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方表示，簡男與李於8日下午2時許駕駛Land Rover自小客車行經太原北路近中清路口時，遭楊男等人駕駛自小客車疑似故意從後方追撞，被害人簡男下車察看時，即遭楊男等3人分別持球棒、辣椒水等器械攻擊，詳細紛爭原因尚待查明中；被害人簡男臉部遭噴灑辣椒水、手腳多處有遭球棒攻擊瘀傷，目前已自行就醫中，楊嫌等3人以涉嫌妨害秩序罪現行犯實施逮捕，全案後續將相關涉案人依移送偵辦外，並已報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，以釐清案情。

▲動手3男被帶回。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方說明，楊嫌等人是否是一路尾隨後，才於事發地點動手？這部分要調監視器釐清，楊嫌等人開的是租賃車，追撞後車牌掉落，為何租賃車上為何有球棒，且雙方都說互不相識，會對事發原因再進行調查了解。據了解，丟丟妹男友開的是LAND ROVER Range Rover Evoque，新車價最貴約要300萬。

▲丟丟妹與男友開的LAND ROVER Range Rover Evoque。（圖／記者鄧木卿翻攝）