▲由於民意反彈，交通部修法限縮檢舉項目，微罪不記點最快下月上路。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對去年《道路交通管理處罰條例》修法實施後引發的民怨，行政院7日通過交通部擬具的修正草案，取消10項輕微違規不開放民眾檢舉，逕行舉發的包含科技執法及民眾檢舉案等也不予記點。交通部表示，記點樣態則規定在「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」中，交通部會銜內政部就可以辦理，預告期30天後即可公告實施。也就是說，此次的草案調整最快在下個月就可實施。

由於違規記點吊扣駕照規定在《道路交通管理處罰條例》，記點樣態則規定在「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」，不需要送到立法院，僅需交通部進行預告後就可公告實施，最快實施的時間點？對此，交通部次長陳彥伯說，會儘速進行相關法令的公告和相關處理程序。

媒體追問，針對微罪不計點的部分，預告程序30天就可以公告實施，是否代表最快下個月就可以實施？公共運輸司及監理司長林福山補充，輕微違規項目在現行裁罰細則會一併處理，「這部分是法規命令的檢討修正，只要由交通部會銜內政部就可以辦理」。

林福山說，現行法規預告最高2個月，目前列在記點裡的輕微違規項目，會在《道路交通管理處罰條例》送立法院審議的過程中同步辦理，預告期30天，讓外界有充分意見可以表達。言下之意，最快下月就可實施。

至於路權團體仍不滿意，揚言最快3月底或4月中旬發起抗爭行動？陳彥伯說，交通部會持續溝通，妥為說明修法緣由。