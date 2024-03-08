人妻狂健身！教練傳訊「喜歡在寶貝嘴裡出來」　綠夫心碎怒告

▲台南人夫以為妻子勤於健身才經常出門，沒想到妻子竟偷吃健身教練。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台南報導

台南一名人妻到健身房健身後，突然向丈夫提出離婚，丈夫起疑查看她手機訊息，竟發現妻子對健身教練說「你跟我交往都還沒2個月就說你不想戴套套」，健身教練也傳「我也很喜歡在寶貝嘴裡出來喔」，人夫看了大受打擊，怒告健身教練求償百萬。台南地院審理，判健身教練侵害配偶權，要賠20萬元。可上訴。

人夫指控，自從妻子在2021年加入健身房會員後，經常以運動健身為由外出，其實暗裡跟健身教練阿浩(化名)偷偷交往，兩人還在阿浩住處多次上床。後來妻子以各種理由提離婚，他除了百般挽回外，也對妻子行蹤起疑，查訪後才發現兩人姦情。

人夫說，他於前年12月打電話給阿浩，希望阿浩不要再破壞他的家庭，阿浩卻不以為意，繼續和妻子交往，直到去年1月他從妻子手機發現兩人露骨鹹濕對話，讓他非常痛苦，這才明白婚姻已無可挽救，和妻子於去年2月離婚，也要對阿浩求償100萬。

人夫拿出阿浩和妻子的訊息對話為證，包含阿浩說「嗯嗯嗯，好(愛心) 我也很喜歡在寶貝嘴裡出來喔，而且寶貝吞下去後那種妳是我的感覺真好」、「我真的看的很硬…」、「嗚嗚 想在寶貝腿中間一直舔舔」。

而人妻也回應「我願意喔你記不記得你跟我交往都還沒2個月就說你不想戴套套，除了覺得這樣我是你的以外，真的有了你絕對負責…」、「我一邊用一邊就是在想像是寶寶在跟我愛愛唷，所以第2支影片我高潮了3次，才快2分鐘」、「寶寶第一次跟我愛愛就去舔舔了我嚇了一跳耶，雖然實在超舒服的」。

全案審理時，阿浩表示在接到人夫電話前，他並不知道人妻已婚，知道後也未和人妻發生性關係，而且他現在收入不穩定，年收入約20萬元，人夫求償金額過高。

法官檢視相關證據，認為阿浩在知道人妻已婚後，人妻仍表示「可惡，好想一起，然後伸手玩逗貓椿」，阿皓也回「齁，好久沒舔舔了，想要在我寶貝的腿間」等對話，可見兩人仍持續有不正常親密交往，侵害人夫配偶權，判阿浩應賠償20萬元。可上訴。