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真會玩！已婚大學講師偷吃人妻秘書　綠帽夫怒奔摩鐵抓姦

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲北部某國立大學已婚男講師與校內秘書搞不倫，秘書丈夫抓姦在床怒求償200萬。（示意圖／Pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市人夫阿強（化名）因細故與在國立大學任職秘書的妻子起口角，妻表達要住學校宿舍，阿強基於擔心前往關切，發現妻與學校彭姓講師共處辦公室，事後他決定委請徵信社，果然抓包妻與已婚講師數度上摩鐵、公共場合親吻、牽手，宛如熱戀男女，他怒不可遏對2人提告共求償200萬元，士林地院日前判決出爐。

判決指出，阿強2015年與小雯（化名）結婚，育有1女。2023年4月16日與小雯吵架，小雯一氣之下跑去學校不回家，阿強帶著女兒去小雯辦公室找人，卻未見蹤影，經女兒提醒並前往同任職於該校的彭姓講師研究室門外，撥打小雯手機，果然從內傳出手機聲，阿強也不斷敲門要妻子出面，但走出來卻是彭師，且要阿強離開。

阿強事後委請徵信人員調查得知彭師不顧已有婚姻及子女，與小雯發展婚外情，甚至在公開場合牽手、摟抱、互相餵食、接吻，並赴多處汽車旅館開房間，宛如熱戀男女。

阿強忍不住，前往汽車旅館決定對質，彭當場羞愧逃離現場，小雯更拋家棄子，脫離家庭，事後彭更對阿強提出恐嚇、妨害自由等告訴，飽受折磨的阿強最後只好與小雯協調離婚，並對2人求償200萬。

挨告2人稱，2人只是一般同事兼朋友關係，彭男更解釋不知小雯未辦理離婚，其主觀上也無不法侵權故意，沒有以小孩安危恐嚇，認阿強主張與事實不符，同時強調阿強委由徵信業者跟監以取得監視影像，嚴重侵害其隱私權且不具正當性，取證手段已逾越比例原則。

法官經查，認彭雖幫忙小雯擬離婚協議書初稿，且小雯告知已簽名辦理離婚登記，彭一度辯稱「不知小雯事後未配合辦理離婚」，但他未能舉證「誤認小雯」辦妥離婚登記，故認空言辯稱，未採信其說詞。

法官審酌小雯現為大學秘書室書記、彭為學校講師、需扶養年邁母親、岳父、配偶及成年未就業子女，認2人應連帶賠償阿強60萬元。

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