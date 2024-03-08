台南首例　後壁黃家古厝獲文化部評鑑為古蹟歷史建築管理優良單位

▲「後壁黃家古厝」2023年，獲得文化部評鑑為全國古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良單位，為台南市首例的雙料冠軍，成績斐然。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南「後壁黃家古厝」在所有權人長年的悉心保養與維護下，展現出相當優異的保存成果，除是台南市古蹟歷史建築優良管理維護示範點之外，2023年更獲得文化部評鑑為全國古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良單位，為台南市首例的雙料冠軍，成績斐然。

台南市定古蹟「後壁黃家古厝」，為台南地區僅存少數完整保存內外空間規模的傳統合院大宅。古厝建於大正15年，迄今已近百年歷史，古厝外部空間可分為「半月池」、「前埕」、「中庭」、「後院」四部分，古厝本體則為二落一院的傳統四合院建築，兩者呼應形成軸線相互對稱。其裝飾語彙更是別具藝術造詣與特色。如脊堵壽字磚與彩瓷拼貼，泥塑剪粘，如意形式的封簷板，精緻的拱形門窗與山牆線角…等，特別是古厝內近百處具豐富意涵的木雕與楹聯，更是讓人眼睛一亮。此外，所有權人更成立「財團法人黃家古厝文化藝術基金會」，除了負責古厝的維護事宜外，更是不遺於力挹注經費協助推動在地學術、文化、藝術事務與活動。

文資處表示「後壁黃家古厝」在所有權人長年的悉心保養與維護下，展現出相當優異的保存成果，「後壁黃家古厝」除了為管理維護優良的模範生外，同時也是由所有權人自籌過半經費，與文化部及台南市政府公私部門協力，攜手合作修復文化資產的優良案例。修復過程中所有權人在物料調度、介面協調、施工品質與進度管理等，均全心投入執行，十分不易。

值得一提的是「後壁黃家古厝」在 2017年完成古蹟修復後，所有權人更是馬不停蹄，緊鑼密鼓的針對古厝近百處的木雕與楹聯逐項紀錄並規劃出版專書，現階段已完成「黃家古厝 木藝獨妙」出版，對於古厝內雕刻及典故均有詳細說明，足見對其藝術與文化之重視。

「後壁黃家古厝」於2008年公告為古蹟，2016年啟動整體修復工程，修復總經費約2950餘萬元，所有權人自籌過半約1509餘萬元，於2021年獲評為本市優良管理維護示範點，2023年獲文化部評鑑為古蹟歷史建築紀念建築管理維護優良單位，修復後之「後壁黃家古厝」仍維持作為宅邸使用；並自1998年起每年中秋節均會在古厝前埕舉辦露天音樂會，迄今已滿26周年，為台南市年度中秋盛會之一。