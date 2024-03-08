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福德正神聖誕　台南鎮轅境頂土地公廟限量「開運金喜包」袋袋驚喜

▲農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市北區鎮轅境頂土地公廟，主祀福德正神，陪祀齊天大聖爺與臨水夫人，農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，廟方舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動，本周日3月10日起連續兩天歡迎民眾到廟裡借發財金、開運補財庫，擲筊迎請大、小型吉祥品及求財金鏟子等文創商品，另準備平安龜要讓信眾當日認購吃平安。

▲農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

祝壽重頭戲將於3月10日晚上11時開始，特別的是，祝壽典禮結束後，將有由信眾捐助各項結緣品組合的限量「開運金喜包」要跟大家分享，歡迎民眾前往參拜結緣。

廟方表示，福德正神不只保佑日常生活大小事，也被視為財神，因此這天可以帶著酒、麻糬、花生糖、發糕、甜湯、蘿蔔糕、鳳梨、橘子、蘋果等物品祭拜，祈求保佑事業鴻圖大展、財運順利，闔家能夠健康平安。

▲農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而廟方準備的慶典活動內容非常豐富，信眾可以把握1年僅有4次機會的開運補財庫；也可以向福德正神借發財金「以錢生錢」，幫助自己催財旺運；同時提供大、小型吉祥品、文創商品讓信眾擲筊迎請。當天還特別準備不同口味的平安龜，讓信眾結緣拜拜後帶回家吃平安，因為數量有限，往往造成許多香客向隅；而3月11日晚上6時開始，舉辦競杯比賽，讓信眾爭取爐主、頭家，或是祈求米龜王帶回家幫助家宅平安、事業順利。

▲農曆二月初二是福德正神聖誕千秋日，台南市北區鎮轅境頂土地公廟，舉辦一系列祈福、植福與轉運求財活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

廟方主委吳朝銘表示，祝壽重頭戲將於3月10日晚上11時開始，團體祝壽典禮結束之後，就會把由15名信眾共同捐助的「壽桃」發送給當晚參拜的信眾，讓大家分享福德正神的福氣與財氣。除此之外，還有限量200份『開運金喜包』要跟大家分享，袋袋都是驚喜，內容物包括:廟方顧問葉政忠先生準備的200份「金箔賀卡」、虔誠香客住商不動產復國分店全體同仁準備500份「麵線」、虔誠香客準備1,000份純正台灣茶「茶包」、虔誠信眾鄭又諠小姐準備甜蜜的「伯公糖霜餅乾」200份、虔誠信眾半熟乳酪塔專門店陳先生準備「吻鑽糖手工餅乾」300罐、虔誠信眾李先生準備「金龍祈願卡」100份等結緣品，『開運金喜包』每袋都是信眾們虔誠的心意，內容物隨機且不挑款，數量有限送完為止，歡迎民眾把握機會前往參拜結緣。

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