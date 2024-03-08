男子去年花444萬買黃金「一年賺50%」　專家籲：切勿跟風投資

▲一名銀樓店員稱，有顧客在去年初花100萬元投資黃金。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

杭州一家銀樓業者6日表示，去年初一名年輕男子以100萬元（人民幣，下同，約台幣444萬元）買黃金作為投資，近日大陸國內金價大漲，該男子購入的黃金增值50%。相關消息引起熱議，不過不少投資專家也呼籲，「大家應理性投資。」

據《浙江經視》報導，近期，國際、大陸國內金價走勢頗受重視。3月6日上午，上海黃金交易所AU9999盤中一度漲至503.99元／克。昨（7）日，大陸多家品牌的足金報價均已突破650元／克。有店家表示，今年2月黃金首飾的銷售額比去年同期增長了50%。

▲大陸近日黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

一名銀樓工作人員表示，「2023年初金價好像每克300多元，那時大家已經覺得很高了，有一個年輕男客戶買了100萬元，一年時間金價漲到650元每克，淨賺近50%。」

報導指出，受聯準會、地緣等因素影響，國際金價連續上漲，也帶動大陸國內的黃金市場，各種拋售、投資黃金的相關消息引起熱議。有專家認為，未來金價是否會持續上漲也不好說死，不過相關消息確實吸引到不少消費者，「投資人切勿跟風購買黃金，應量力而行。」