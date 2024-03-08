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大陸 大陸焦點 特派現場

香港買金每克便宜311元　內地遊客擠爆港銀樓…專家：未必有省

黃金,金飾,項鍊,結婚,聘金（圖／CFP）

▲香港銀樓店員表示，近日不少內地遊客前來買金。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸國內金價昨（7）日每克已經突破650元大關（人民幣，下同）。一名何小姐先前特地從內地至香港買金，「每克便宜約70元（約台幣311元）」。香港多名銀樓店家透露，近日各家店面被內地來的遊客擠得水洩不通，不少人連金飾都看不到。

據《經濟觀察報》報導，2月16日，從內地來香港購買金飾的何小姐表示，「在香港買金，每克能省下約70元。」當日香港周大福金價為每克592港幣（約人民幣540元），而當時內地周大福金價約在610元。

▲黃金,中國,大陸。（圖／CFP）

▲分析師認為，一般消費者專門去香港買金不一定划算。（示意圖／CFP）

報導指出，為了金價差價以及手工費優惠，有不少內地消費者赴香港買金。六福珠寶位於香港港島區的多家門市店員則表示，「內地來的客人多到『很誇張』，有時在店裡都找不到位置看。」位於銅鑼灣的粵港澳湛周生生店員也稱，「週末有時人多到擠不進門店，內地顧客很多。」

貴金屬行業分析師馬吟辰則認為，「對普通消費者而言，去香港購買黃金，除了要考慮關稅和增值稅為價格帶來的影響，也要考慮匯率等因素，加上時間和交通成本，專門赴香港購買黃金未必是最划算的選擇。」

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