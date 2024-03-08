黃金驚漲飆天價！　業內卻提醒：短期內「謹慎投資」

▲黃金價格一路上漲。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

黃金價格一路上漲，「銀行賣金飾徹底火了」、「珠寶店店長稱從沒見過這麼高的金價」等話題頻頻登上大陸網路熱搜。不過，世界黃金協會中國區CEO王立新提醒，當下黃金熱的情況下，投資者還是要謹慎購買。

據《大河財立方》報導，「買漲不買跌」，3月7日，大陸珠寶品牌周大福的一名銷售經理表示，「從去年以來上漲的行情下，前來消費的客戶不斷增多。」

中國黃金協會統計數據顯示，2023年中國大陸黃金消費量1089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中：黃金首飾706.48噸，年增率增長7.97%；金條及金幣299.60噸，年增率增長15.70%；

不過，另一位珠寶銷售經理透露，目前投資需求有所減弱，「現在價格處於比較高的位置，投資性需求的消費者出現了觀望情緒。」

世界黃金協會中國區CEO王立新表示，黃金不管對機構投資者還是個人來說都是資產配置裡面的重要一環。但投資產品的價格一定有波動，金市也同樣存在風險，當下黃金熱的情況下，投資者還是要謹慎購買。

據《華夏時報》報導，多位分析人士也提醒，「囤積黃金」的行為本質也是一種投資，投資便意味著面臨風險，投資黃金也並非「百穩而無一失」。

大陸光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，黃金投資屬於長期投資方式，更適合中長期持有的偏穩健型投資者。