　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

黃金驚漲飆天價！　業內卻提醒：短期內「謹慎投資」

▲大陸黃金回收市場火熱。（圖／CFP）

▲黃金價格一路上漲。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

黃金價格一路上漲，「銀行賣金飾徹底火了」、「珠寶店店長稱從沒見過這麼高的金價」等話題頻頻登上大陸網路熱搜。不過，世界黃金協會中國區CEO王立新提醒，當下黃金熱的情況下，投資者還是要謹慎購買。

據《大河財立方》報導，「買漲不買跌」，3月7日，大陸珠寶品牌周大福的一名銷售經理表示，「從去年以來上漲的行情下，前來消費的客戶不斷增多。」

中國黃金協會統計數據顯示，2023年中國大陸黃金消費量1089.69噸，與2022年同期相比增長8.78%。其中：黃金首飾706.48噸，年增率增長7.97%；金條及金幣299.60噸，年增率增長15.70%；

不過，另一位珠寶銷售經理透露，目前投資需求有所減弱，「現在價格處於比較高的位置，投資性需求的消費者出現了觀望情緒。」

世界黃金協會中國區CEO王立新表示，黃金不管對機構投資者還是個人來說都是資產配置裡面的重要一環。但投資產品的價格一定有波動，金市也同樣存在風險，當下黃金熱的情況下，投資者還是要謹慎購買。

據《華夏時報》報導，多位分析人士也提醒，「囤積黃金」的行為本質也是一種投資，投資便意味著面臨風險，投資黃金也並非「百穩而無一失」。

大陸光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，黃金投資屬於長期投資方式，更適合中長期持有的偏穩健型投資者。

ET快訊
快訊／小客車高速撞擊爆炸！　17歲少年慘死
「這些官腳麻不會動了！」　綠委痛批瀆職
有進步！10歲姊腳刺激反應更大、手也會抖動
未來10天「2波變天」　清明連假天氣出爐
女立委都有！　韓國瑜送每人一盆玫瑰花
台積電「超買」水準3年來最高　彭博：現在獲利了結還太早
高中生下跪「被打20多下巴掌」　校方回應了
班機起飛「輪胎高空墜落」！　多車被砸爆
00919漲16%最猛！　12檔ETF創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

紙鈔上的慈禧半身像曝光　還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

陸最高法院、檢察院發表報告　為台胞台企「提供優質法律服務」

黃金驚漲飆天價！　業內卻提醒：短期內「謹慎投資」

趙樂際發表陸人大常委報告　2024要「堅決維護國家主權」

阮經天《周處除三害》爆紅成帶貨王　「粉紅小豬手錶」淘寶賣斷貨

王滬寧出席人大「台灣團」審議　重申一中及統一

助台商合規經營　上海市台協將舉辦系列法律講座

從李強到王毅的涉台講話　分析：更強硬但「和平統一」不會變

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶　他鼻酸嘆：老人不能受刺激

兩會側寫／王毅「回鍋」記者會爆滿　認出「科目三」外媒全場大笑

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

紙鈔上的慈禧半身像曝光　還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

陸最高法院、檢察院發表報告　為台胞台企「提供優質法律服務」

黃金驚漲飆天價！　業內卻提醒：短期內「謹慎投資」

趙樂際發表陸人大常委報告　2024要「堅決維護國家主權」

阮經天《周處除三害》爆紅成帶貨王　「粉紅小豬手錶」淘寶賣斷貨

王滬寧出席人大「台灣團」審議　重申一中及統一

助台商合規經營　上海市台協將舉辦系列法律講座

從李強到王毅的涉台講話　分析：更強硬但「和平統一」不會變

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶　他鼻酸嘆：老人不能受刺激

兩會側寫／王毅「回鍋」記者會爆滿　認出「科目三」外媒全場大笑

冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

藥頭冒死躲8樓窗外平台！警消拉回屋內解危　3小時4毒蟲落網

因建案損鄰辭職　境外投資吸金5.4億...基泰前董座等16人起訴

全台最速脫吊「比F1還強」　30萬市民超怕！影片絕了：沒人敢違停

台股上2萬點　法人：資金集中權值股排擠中小型股表現

學習贏球文化！栗山英樹擔任光芒客座教練　交流棒球心法

紙鈔上的慈禧半身像曝光　還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

崑大商管學院將農漁廢化為烏金　獲首屆人文企業獎

超狂10比1開局！王子維扳倒世界球王　安賽龍服了：他配得勝利

帥哥盛產的三大星座！TOP 1舉手投足都優雅　又懂打扮當然讓人移不開眼

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

大陸熱門新聞

正妹曬日光浴！3名大叔「強行非禮」畫面曝引網怒

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

用AI技術「復活」已故父安慰91歲奶奶

助台商合規　上海市台協將辦系列法律講座

金價歷史新高「拋金潮」來了！陸珠寶業者：有人賣了20多公斤

阮經天成帶貨王　粉紅小豬手錶淘寶賣斷貨

「誤入女廁10秒」被解雇　他怒提告1原因敗訴

「農夫山泉」被批含日本元素！陸網瘋抵制全倒掉

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

從李強到王毅　涉台更強硬

王毅「回鍋」記者會爆滿！提「科目三」全場大笑

大陸麥當勞新品10個吃9個拉！一票人腹瀉嘔吐

王滬寧出席人大「台灣團」審議　重申一中及統一

黃金驚漲飆天價　業內卻提醒：短期內謹慎投資

更多熱門

相關新聞

「 外資、投信、自營商」一次懂

「 外資、投信、自營商」一次懂

股市中常聽到「三大法人」這個名詞，但許多剛入門的投資者可能不清楚他們是誰，以及他們如何影響股市的走勢，為了幫助投資者更了解三大法人的角色與投資策略，在最新一集的《不管啦!給我錢》節目中，特別介紹了三大法人的買賣超與動向如何影響股市。

指數基金勢如破竹　ETF仍存四大難題

指數基金勢如破竹　ETF仍存四大難題

金價再創新高！陸足金每克「突破2890元」

金價再創新高！陸足金每克「突破2890元」

存不了錢？12星座「四不一沒有」

存不了錢？12星座「四不一沒有」

雙鴻衝658新高急殺！　外資目標價下看373元

雙鴻衝658新高急殺！　外資目標價下看373元

關鍵字：

黃金投資珠寶市場消費

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面