氣溫不穩定日夜溫差大　高雄區農改場籲：加強防範葉稻熱病

▲高雄區農業改良場呼籲農友防治稻熱病 。（圖／高雄區農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

目前高屏地區水稻已屆分蘗盛期至曬田期，由於近來日夜溫差大，稻熱病已於部分田區現蹤，因此，高雄區農業改良場再次提醒農友注意田間稻熱病發生情形，掌握防治時機及勿過量施用氮肥的原則，避免稻熱病菌密度升高，有利於提升防治成效。

高雄農改場戴順發場長表示，稻熱病好發於日夜溫差大、相對溼度高且晨間露水明顯的環境，施用高量氮肥、密植且通風不良的稻田，更容易嚴重發病。葉稻熱病若未及時防治，則可能於水稻抽穗後造成穗稻熱病，導致產量與品質嚴重受損。若稻株已進入發病初期，則可選用核准藥劑，例如41.7%三賽唑水懸劑(1,500倍)、25%克熱淨溶液(1,200倍)或5%嘉賜黴素可施性粉劑(3,000倍)等藥劑予以防治，用藥資訊可參考農藥資訊服務網 (https://pesticide.aphia.gov.tw/information/Query/Bug)、植物保護資訊系統(https://otserv2.acri.gov.tw/ppm/)或農改場作物安全用藥表單(https://www.kdais.gov.tw/ws.php?id=7665)。

用藥時，應注意用藥安全，遵照規範使用核准藥劑及其施用濃度，以避免抗藥性與藥害發生。另在肥培管理方面，氮肥切勿過量施用，以減輕受害程度。農友在稻熱病防治上若有任何問題，可多加利用病蟲害診斷服務專線 08-7389060，或逕洽高雄農改場植物保護研究室。