寒潮爆發凍全台！最強時刻「激冷剩8度」　周末有望追雪

▲強烈大陸冷氣團會更強，明天不排除達寒流等級。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團侵襲，明天（8日）強度會更強，不排除達寒流等級，明晚到周六清晨將是寒潮最強時刻，全台低溫探1字頭，其中北台灣普遍低溫10度，局部空曠地區可能下探8到9度，這將是入冬以來第三波寒流，預計周日白天稍回暖，不過下周又要變天，新一波鋒面和冷空氣再接力。

中央氣象署預報員葉致均表示，明天水氣減少，基隆北海岸、東半部、恆春半島，以及各地山區有局部短暫雨，其他地方多雲可見陽光。

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冷空氣變更強持續侵襲，葉致均指出，明天水氣減少，加上輻射冷卻作用，冷空氣增強，不排除達到寒流等級，明晚到周六清晨是冷空氣最強時刻，北台灣普遍低溫為10度，局部空曠地區會再下探8到9度，其他地區低溫約13到15度，白天高溫方面，北部、東北部約15到17度，中南部20到24度，這波寒流將是入冬以來第三波寒流，不過即便是春天仍有寒流並非罕見。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

這波寒冷天氣將持續到周日清晨，葉致均表示，周日白天冷空氣減弱，溫度稍微回暖，北部、東半部約18到20度，中南部22到24度。

降雨趨勢方面，葉致均說明，後續天氣因進入春季，預報不確定很大，要看華南水氣是否東移影響台灣，目前預報周六可能有華南水氣移出，北部有降雨機會；周日之後，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有零星降雨；下周一鋒面通過，中部降雨變得明顯，不過周六之後天氣仍要視華南水氣是否移出，仍有不確定性。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

另葉致均指出，周六晚間到下周一，中部以北3500公尺以上高山不排除有降雪機會。

至於後續天氣，下周一鋒面通過，東北季風增強，中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區也有零星短暫雨，預計影響到下周三，下周四東北季風減弱，不過東半部、西部山區仍有降雨，下周冷空氣強度還可能會再增強，不過後期預報有不確定性。