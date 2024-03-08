入夜後再一波降溫！冷爆探8度　下周雨北往南襲

▲乾冷空氣移入，今晚至明晨為最冷時刻。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

乾冷空氣強襲，今天(8日)晚間至明天周六清晨為最冷時刻，強烈大陸冷氣團或寒流影響，加上輻射冷卻作用，局部空曠地區、近山區低溫可能下探8到9度，周日白天將稍回溫，不過下周一鋒面通過有雨，後續還有乾冷空氣移入，下周二將再轉乾冷。

乾冷空氣昨晚移入，天氣風險公司分析師柯聿寧表示，今天白天持續受到乾冷空氣影響，華南雲系減少，中北部大致晴到多雲，南部雲量稍多，北部高溫有機會略上升至15度，中部19到21度、南部21到23度，晚間到周六清晨為本波冷空氣影響最明顯時間，配合輻射冷卻作用，北部市區低溫有機會降至10到11度，中部11到13度、南部13到15度，局部空曠地區、近山區則有8到9度低溫發生機率。

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柯聿寧指出，預期周六上午冷空氣有開始減弱趨勢，加上天氣尚未轉差，大致多雲到晴，氣溫開始回升，但午後華南雲系又開始東移，各地雲量都有增多現象，受雲系遮蔽影響，高溫沒辦法再繼續上升，高溫大致與周五相比持平或略上升1度左右，晚間到周日清晨同樣因雲量增多，輻射冷卻作用不明顯，中北部低溫可回升至14到15度，南部16到18度。

周日冷空氣減弱，環境轉偏東風，持續受到華南雲系東移影響，雲量普遍偏多，柯聿寧提醒，中南部近山區、山區有降雨機會，白天回溫幅度仍稍受到限制，預估北部高溫19到20度、中部19到21度，南部21到23度，入夜後北部也逐漸有降雨發生。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

下周將有明顯變天，柯聿寧表示，下周一華南雲雨區東移時可能發展為鋒面系統掠過台灣，將由北到南普遍帶來一波降雨，預估降雨相對較多區域偏向中北部地區沿岸、山區，北部高溫約在18度以下，中南部21到23度，天氣轉濕冷到濕涼。

下周二白天乾冷空氣移入而且風力減弱，高溫將回升，柯聿寧說明，北部可回到20度，中南部24到26度，但入夜後到下周三清晨顯著的輻射冷卻作用影響，中北部市區低溫約可降至12到13度左右，局部空曠地區、近山區有機會再降至10度，日夜溫差較大。

柯聿寧指出，預估下周四、下周五轉為偏東到東南風整體溫度回升，時序進入春季，溫度及濕度變動頻率高，感受上也有一些變化，需關注最新的天氣預報。