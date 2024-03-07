強烈冷氣團升級！明後天最寒冷　專家：北部10度達寒流

▲強烈冷氣團將升級寒流，明後天北部僅10度。（示意圖／記者鄭遠龍攝）

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團南下，今天(7日)各地溫度持續下降，氣象專家指出，強烈冷氣團將再升級，其中周五、周六是最寒冷時刻，北部僅有10度，將達寒流等級。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「強烈冷氣團再升級！周五、周六最寒冷，北部僅10度將達寒流。」

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」進一步說明，今天是冷空氣南下過程，到了明後天達到最冷時刻。因為這波冷空氣走向的關係，低溫主要影響區域是北部及宜花，中部、南部影響時間較為短暫，低溫表現上不會像北部那麼寒冷。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員劉宇其今(7日)上午表示，台灣受強烈大陸冷氣團南下、華南雲雨東移影響，今天各地天氣陰霾且容易下雨，天氣漸轉寒冷，今天到周六都是溫度緩步下降過程，周六清晨台北市區溫度可能降到10度，不排除可能達到強烈冷氣團甚至寒流機率。

根據氣象署預報，周五(8日)、周六(9日)強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，9日北部地區亦有零星短暫雨。10日清晨各地天氣仍寒冷，白天起強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，氣溫略為回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

另外，在水氣溫度配合下，周五晚上溫度逐步下降，3500公尺高山有陸續結冰現象，周六水氣增加，3500公尺高山也有降雪機會。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）