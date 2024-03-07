　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

王毅記者會釋紅利　對瑞士等歐洲六國試行單方入境免簽

▲▼護照,入境,海關。（圖／CFP）

▲大陸再添歐洲6國入境試行免簽。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅今（7）日在中外記者會上宣布，從3月14日起，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，「我們希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網路，推動國際客運航班加快恢復，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。」

▲▼ 2024兩會，王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸外交部長王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

王毅透露，在2024年，大陸外交部還將組織更多的「駐華使節地方行」，為地方、企業開放合作搭建更多的橋梁，「我們願配合主管部門，推動商簽更多的高標準自貿協定，擴大面向全球的自由貿易區網路，維護全球產業鏈供應鏈數據鏈穩定暢通。」

▲中國大陸護照,邊檢,出入境。（圖／CFP）

▲大陸機場海關。（圖／CFP）

在大國外交及主場外交上，王毅表示，「我們將合力辦好進博會、服貿會、消博會、鏈博會等國際合作平台，優化市場化、法治化、國際化營商環境，為各國投資者和合作夥伴帶來更穩定預期、更長遠利好。」

根據大陸外交部釋出的相關政策規定顯示，2024年3月14日至11月30日期間，瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國持普通護照人員，來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。

ET快訊
控五月天假唱！ 音樂達人突宣布「收攤鑑定系列」
台中走路慘跌骨裂！　周思潔首發聲
台中街頭猛開11槍　驚險影片曝光！
強烈冷氣團升級！　專家：北部達寒流
10微罪不能檢舉怒了！　路權團體北中南串聯抗爭
害台電虧4千萬！　竊電大師栽了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

國外正妹曬日光浴！3名大叔「強行硬上非禮」...畫面曝引網怒

和老婆大吵一架…下秒他突「雙眼失明」！醫驚：眼底大片出血

100分鐘回答21個問題！王毅聚焦中美、烏俄 ：做世界的和平力量

瑪丹娜「16個深蹲」成陸網燃脂操　醫警告：恐半月板被擠碎

王毅記者會釋紅利　對瑞士等歐洲六國試行單方入境免簽

「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面　接棒飲料王國自稱企業經營新將

Google揪竊AI技術內鬼　中國工程師在美被捕

嗆美國打壓中國到了「匪夷所思」程度　王毅：總是說一套做一套

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動　攜手北京電影學院多元徵稿

快訊／王毅喊「一中原則」國際全家福　縱容台獨就是挑戰中國主權

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

國外正妹曬日光浴！3名大叔「強行硬上非禮」...畫面曝引網怒

和老婆大吵一架…下秒他突「雙眼失明」！醫驚：眼底大片出血

100分鐘回答21個問題！王毅聚焦中美、烏俄 ：做世界的和平力量

瑪丹娜「16個深蹲」成陸網燃脂操　醫警告：恐半月板被擠碎

王毅記者會釋紅利　對瑞士等歐洲六國試行單方入境免簽

「行業老兵」宗馥莉父喪後首露面　接棒飲料王國自稱企業經營新將

Google揪竊AI技術內鬼　中國工程師在美被捕

嗆美國打壓中國到了「匪夷所思」程度　王毅：總是說一套做一套

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽啟動　攜手北京電影學院多元徵稿

快訊／王毅喊「一中原則」國際全家福　縱容台獨就是挑戰中國主權

林書豪將當爸爸！盼保護個人隱私不多做回應

《天道》母女同是小三！況明潔竟嗆女狐狸精勾引老友

又有立委收炸彈恐嚇信！　王美惠：用陳其邁名義要求匯款2千萬

國防部大巴與休旅車擦撞　整車「星星、梅花」卡新生高架

6月大女兒掉下床　母自責跨坐16樓陽台...警消合力勸回

《幻塔》拋重磅聯名EVA⋯雙屬性明日香幻身駕駛員登場

台股創19794新高沒站穩！終場漲194點　台積電漲25元至760

台南天坑吞貨車！下午協商賠償　皇龍建設：用最大誠意處理

控五月天假唱爆紅！麥田農夫宣布收攤「鑑定系列」…公開影片收入

日本熊本縣知事選戰開跑　料聚焦台積電相關議題

大陸熱門新聞

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

大陸麥當勞新品10個吃9個拉！一票人腹瀉嘔吐

走路看手機　她臉撞樓梯濺血趴地

王毅：搞台獨必遭清算

地中海大叔香港海灘強摟比基尼辣妹 搭肩摸背要合照網友全都錄

金價歷史新高「拋金潮」來了！陸珠寶業者：有人賣了20多公斤

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

2024兩會／重頭戲！陸外長記者會10點登場

金價刷新歷史紀錄！陸業者：20年來第一次見

分析/陸對台「切香腸」試探國際反應

他買車追問3字　自曝約砲女業務

24歲正妹工程師下班當地下女團！靠給宅男福利賺錢：

Google揪竊AI技術內鬼　中國工程師在美被捕

瑪丹娜16個深蹲成燃脂操　醫：恐半月板被擠碎

更多熱門

相關新聞

怒批美打壓到了匪夷所思程度　王毅：總是說一套做一套

怒批美打壓到了匪夷所思程度　王毅：總是說一套做一套

前外長秦剛落馬後重掌大陸外交部的中共中央政治局委員、外事辦主任兼外長王毅，今（7）日回答中外記者提問。對於中美關係，王毅怒批，中美關係改善確實取得一些進展，但美國打壓中國的手段不斷花樣翻新，單邊制裁的清單不斷延長，欲加之罪到了匪夷所思的程度，「美國如果總是說一套、做一套，大國的信譽何在？」

王毅：搞台獨必遭清算

王毅：搞台獨必遭清算

王毅：中俄「永久睦鄰友好」　深化全面戰略協作

王毅：中俄「永久睦鄰友好」　深化全面戰略協作

2024兩會／重頭戲！陸外長記者會10點登場

2024兩會／重頭戲！陸外長記者會10點登場

外交人才斷層？秦剛下台打亂接班佈局

外交人才斷層？秦剛下台打亂接班佈局

關鍵字：

王毅外交部外長簽證免簽瑞士奧地利愛爾蘭匈牙利比利時盧森堡

讀者迴響

熱門新聞

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

這波很持久！　討厭的濕冷「今雨擴全台」

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

北市府「販毒女科員」至少關10年　斜槓教學：打造迷人美臀

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面