王毅記者會釋紅利　對瑞士等歐洲六國試行單方入境免簽

▲大陸再添歐洲6國入境試行免簽。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長王毅今（7）日在中外記者會上宣布，從3月14日起，對瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國試行免簽政策，「我們希望更多國家也給予中國公民簽證便利，共同打造跨境人員往來的快捷網路，推動國際客運航班加快恢復，讓中國公民說走就走，讓外國朋友賓至如歸。」

▲大陸外交部長王毅。（圖／記者蔡儀潔攝）

王毅透露，在2024年，大陸外交部還將組織更多的「駐華使節地方行」，為地方、企業開放合作搭建更多的橋梁，「我們願配合主管部門，推動商簽更多的高標準自貿協定，擴大面向全球的自由貿易區網路，維護全球產業鏈供應鏈數據鏈穩定暢通。」

▲大陸機場海關。（圖／CFP）

在大國外交及主場外交上，王毅表示，「我們將合力辦好進博會、服貿會、消博會、鏈博會等國際合作平台，優化市場化、法治化、國際化營商環境，為各國投資者和合作夥伴帶來更穩定預期、更長遠利好。」

根據大陸外交部釋出的相關政策規定顯示，2024年3月14日至11月30日期間，瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時、盧森堡6國持普通護照人員，來華經商、旅遊觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。上述國家不符合免簽條件人員仍需在入境前辦妥來華簽證。