聖文森大使提諾魯斷交　「削弱台灣行為反深化與理念相近國關係」

▲駐台使節團長的聖文森大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）出席「113年外交部新春聯歡晚會」。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

外交部7日晚間舉行「113年外交部新春聯歡晚會」，擔任駐台使節團長的聖文森大使柏安卓（Andrea Clare Bowman）致詞時提到，一月總統大選後，台灣損失一個邦交國（諾魯共和國）。她說，意圖削弱台灣的行為，反而更深化其他理念相近民主國家與台灣的關係。

柏安卓表示，今晚想說一個故事來作為開場，多年前某個不是台灣友邦的加勒比海國家，遭遇毀滅性的天災，當時一個加勒比海的台灣友邦，向台灣外交部請求對這個受災國家提供援助紓困，雖然受災國與台灣對岸的霸權國家有邦交，但台灣外交部依然同意了這個請求，並慷慨地對這個嚴重受災的加勒比海國家提供援助。

柏安卓表示，數個月後，這個接受台灣援助的國家，向位於台海對岸的霸權盟邦請援，希望協助鄰近另一個也正經歷天災的加勒比海國家；然而，這個鄰近的受災國是台灣的盟邦，所以台海對岸的霸權國斷然拒絕提供援助。

柏安卓表示，在這樣考量人道需求的危難時刻，這個霸權國家並沒有以最基本的人道精神來回應。她強調，台灣外交部的人道作為展現了台灣政府的人道精神，因此想請大家給予台灣外交部熱烈的掌聲。

柏安卓說，去年春宴上提到，捍衛台灣主權是外交部的重要任務之一，外交部不僅是為了海內外台灣人打拚，更是為了人們深信的，台灣自由的完整性而努力，這樣的信念讓人性的良善成為可能，剛剛跟大家所分享的故事中展露無遺。

柏安卓表示，台灣是一個真正以人民為本的民主國家，並以主流的民意作為依歸，台灣的民主素質可以從人民積極參與國家選舉來印證，今年台灣大選的投票率高達74%，相較之下，多數先進民主國家的投票率若能達到47%，就已經令人相當振奮了。

柏安卓說，72%的投票率印證了她擔任使節團長以來經常強調的，台灣的努力不懈造就了得來不易的民主，這份努力也讓台灣成為引領全球民主的國家，在台灣沒有選民冷漠的問題，因為民主是這個國家珍視的價值，這樣的民主是需要被保衛的，因為它為全世界的民主治理體系樹立了優良的典範。

然而，柏安卓表示，一月總統大選後，台灣隨即損失一個邦交國（諾魯共和國），但應該銘記於心的是，這樣意圖削弱台灣的行為，反而更深化了其他理念相近的民主國家與台灣的關係。

柏安卓說，因為這些理念相近國家藉此認知到，無論地理距離的遠近，沒有任何國家會為台灣被剝削而獲利，眼光短淺者短期獲取的利益也將一夕蒸發，所以在場各國使節代表，與193個聯合國會員國中的172國家站在同一陣線，持續與台灣維持戰略合作關係是無比重要的。

柏安卓表示，當選擇成為台灣的朋友，展現的是患難見真情的友誼，不僅是基於政治意圖的夥伴關係，像這樣艱困的時刻，更需要拋棄外交上「重利益、輕友誼」的陳舊觀念，並以實際的行動來表達支持。

柏安卓強調，當兩國人民在社會、文化、經濟及政治層面交流超過40年，自然能建立堅實的友誼，應該正視上述現狀，以及國家間關係的本質，破碎的友誼將會傷害人道價值的基本精神，並且變質為一盤沒有靈魂、利益掛帥的棋局。