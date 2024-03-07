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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

電價上漲、取消掛號費上限　王鴻薇轟：民進黨政府到底要逼死誰？

▲▼ 召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

近期除了電價調漲，衛福部也宣布停止掛號費用調整「備查」制度，形同取消掛號費上限。國民黨立委王鴻薇開轟，選前民進黨政府各種喊不缺電、不漲價，選後直接不演了，錯誤的能源政策，還要剝人民兩層皮，質疑「行政院長陳建仁的看守內閣繼續麻木不仁，甚至還要主動刺激物價上漲，民進黨政府到底要逼死誰？」

王鴻薇今日在臉書發文痛批，消費物價上漲，民眾生計本已受到衝擊，但陳建仁的看守內閣，卻繼續麻木不仁，甚至還要主動刺激物價上漲，質疑「民進黨政府到底要逼死誰？」

王鴻薇指出，自從經濟部、台電不斷放出風聲醞釀電價上漲一成，國內各界已擔心電價帶來的通貨膨脹影響，可預見的是未來衝擊國內物價，選前民進黨政府各種喊不缺電、不會漲價，選後直接不演了，錯誤的能源政策，還要剝人民兩層皮，一手漲電價，另一手還讓經濟部用全民納稅錢協助台電增資，還要挹注一千億，簡直是無底洞，今年消費者物價指數（CPI）一定會超過2％，達到通貨膨脹，而經濟部長王美花與台電就是兇手。

王鴻薇痛批，衛福部長薛瑞元還要雪上加霜，要取消掛號費上限。根據國發會資料，在各類消費物價上漲中，第一名是食物類，第二名就是醫藥保健類。民眾對於物價上漲的壓力很重，民間團體也都怨聲載道，督保盟擔心未來民眾可能沒有生病的權利；消基會批評衛福部主動示範去政府化，需要衛福部做什麼？呼籲衛福部一定要收回成命。

王鴻薇也說，財政部為穩定物價，110年1月1日起至113年3月31日止，進口黃豆、小麥、玉米等關鍵原物料貨物關税及貨物税，但都要三月中了，財政部還沒開會決議政策是否延續，呼籲財政部「苦民所苦」，要求「關鍵原物料進口減稅應該繼續延續」，以免通膨一發不可收拾。

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