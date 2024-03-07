掛號費上限取消惹民怨！5大醫界團體力挺衛福部：我們會自律

▲掛號費調漲審查上限取消，不少人擔心看病要變貴，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部4日公告停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，等同於取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，引發民眾憂心看病變貴。中華民國醫師公會全聯會、台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會、台灣社區醫院協會今(7)日皆發出聲明，肯定衛福部依法行政，也強調醫界一定會自律，不可能大幅調漲掛號費。

醫師公會發布聲明肯定政府「有為有守」，樂見政府願意依法行政，此次廢止之公文如同衛福部所解釋，系因前文已經造成誤解，並將原本「備查」之行政作為，複雜化到有審查之情形，為免日後持續有所違誤，故停止適用前文。

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公會指出，掛號費非醫療費用早有定論，因此無論在法規上，抑或實務上之管理自與醫療費用不同。惟仍應秉持公開透明機制，讓病人於就診前能確知相關費用資訊，以保障民眾就醫權益，自不在話下。且醫師為相當自律之專業人才，況目前醫療機構無論是醫院還是診所都相當完善與充足，不可能有大幅調漲掛號費之可能。

台灣醫院協會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會聯合發出聲明肯定這項政策，醫界自當考量各項成本波動與必要之整體物價調漲外，並完備各項行政備查作業程序，此外，我們也會自律，在合理一定範圍彈性調升。

聯合聲明指出，現今醫療場域各項成本飛漲，包含電費、藥費、醫材費用、各類人事成本費用等，而掛號費原屬行政費用，其能考量物價指數與回歸市場機制，有其必要性。

代表地區醫院的台灣社區醫院協會發布聲明肯定主管機關勇於調整陳舊法令，營造正向醫療機構發展環境。另針對民眾憂心漲掛號費，協會澄清，掛號費收取回歸市場機制後，除仍受公平交易法禁止聯合行為限制，醫療機構不得聯合調漲掛號費外，社區醫院為壯大社區醫療體系與分級醫療政策，不會過當收取掛號費或巧立名目收取醫療費用，建立友善醫療環境讓民眾願意於社區醫院就醫。

台灣社區醫院協會強調，「醫者仁心」是社區醫院的天職本分，將持續發揮同儕自律精神，向會員宣導掛號費收費額公開透明、重視弱勢與弱勢民眾權益等原則，共同維護國人健康。