反對取消掛號費上限！家庭每年多付5600元　民團怒：衛福部長下台

▲消基會與醫改會等團體反對取消掛號費參考範圍，全勞總更要衛福部長下台負責。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

衛福部宣布停止掛號費用調整「備查」制度，形同取消掛號費上限。包括消基會在內的五個民間團體，今（7日）聯袂召開記者會，認為掛號費可合理調漲，但反對衛福部取消掛號費參考範圍，痛批衛福部行政怠惰、便宜行事，應透過討論重新擬定新的管理作法或參考範圍。全勞總更直言，若不收回這項制度，換掉衛福部長薛瑞元才對得起民眾。

衛福部在本周一（4日）發文公告停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，形同取消醫療機構掛號費上限，要漲掛號費不用再經地方衛生局審查，引發民間團體不滿，包括消基會、台灣醫療改革基金會、全國勞工聯合總工會、全教總、台灣病友聯盟等民間團體，今天聯合召開記者會，並高喊「要參考、要精進」、「掛號沒人管、民眾沒保障」等口號，反對衛福部取消掛號費參考範圍。

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消基會提出8點理由反對取消掛號費參考範圍。消基會董事長吳榮達說明，醫師公會全聯會發函給衛福部，只是希望衛福部整合並優化各縣市掛號費備查程序，沒想到衛福部竟然全面棄守，「很遺憾」，若衛福部認為掛號參考金額不合時宜，可以適度調查後調整，但不應該用「市場自主」來推卸政府應有的監督及管制，因為掛號費過高，會影響民眾就醫權益。

醫改會秘書長林雅惠也反問衛福部：「全面撤守對嗎？」並批評衛福部便宜行事，認同醫療院所考量物價、人事成本而調整掛號費用，但醫改會和消基會均都認為，衛福部不應以市場自由為理由，對可能延伸的相關爭議與衝擊毫無作為，應透過市場公開調查與政策影響評估，針對醫療院所經營情形與民眾合理負擔，重新擬定新的管理作法或掛號費參考範圍。

林雅惠舉例說明，一旦掛號費調漲50元，一家四口一年健保費支出將增加2800元，若上漲100元，負擔將增加到5600元，若是三代同堂的家庭，一年更增加到1萬2200元，而且看病掛號是剛性需求，不可能減少，增加家庭經濟壓力。

▲醫改會反對取消掛號費參考範圍，並指調漲100元，四家之口一年就要多支出5600元。（圖／醫改會提供）

全國勞工聯合總工會理事長林恩豪直言，對於衛福部作法感到錯愕，也完全無法認同，因為這是衛福部應該管理與監督現在卻是不管理、不監督，況且醫病關係是不對等，民眾不可能不看病，若這項政策不收回，「換衛福部長才能對得起民眾」。